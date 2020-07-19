DSÖ'den Endişe Verici Koronavirüs Açıklaması: Yeni Bir Rekor Kırıldı

Dünya genelinde vaka sayılarındaki artış çok hızlı bir şekilde artmaya devam ederken Dünya Sağlık Örgütü tarafından endişe verici koronavirüs açıklaması yapıldı. Dünya Sağlık Örgütü, son 24 saat içerisinde günlük vaka sayılarında rekor artış yaşandığını duyurdu. Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan açıklama ile ilgili detaylar haberimizde.

DSÖ'nün Koronavirüs Açıklaması Endişe Veriyor

Dünya Sağlık Örgütü, dünya genelinde COVID-19 vaka sayısında yeni bir rekor kırıldığını duyurdu. Yeni tip koronavirüs salgını, dünya genelinde etkisini sürdürmeye devam ediyor. Birçok ülke ikinci dalga ile karşı karşıya kalmasına rağmen çok sayıda insan, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymamaya devam ediyor. Bu sebepten ötürü COVID-19 vaka sayılarında rekor artış yaşanmaya devam ediyor.

Dünya Sağlık Örgütü, vaka sayılarında yeni bir rekor artışın yaşandığını açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü tarafından paylaşılan verilere göre son 24 saat içerisinde dünya genelinde yapılan yeni tip koronavirüs testleri sonucunda 259.848 yeni vaka tespit edildi. Dünya Sağlık Örgütü, bir önceki rekoru 237.743 olarak açıklamıştı. Son 24 saat içerisinde dünya genelinde 7.360 insan yeni tip koronavirüs nedeni ile hayatını kaybetti.

Koronavirüste Son Durum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan son açıklamaya göre ülkemizde 18 Temmuz itibarıyla toplam vaka sayısı 218.717 oldu. Ülkemizde yeni tip koronavirüs nedeni ile hayatını kaybeden sayısı 5.475'e yükseldi. İyileşen hasta sayısı ise 201.013 olarak açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "1.000’in üstünde gerçekleştiği en son güne kıyasla, yeni vaka sayımız, bugün 90 azaldı. SON 3 GÜNDE en çok vaka görülen beş ilimiz: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Konya, Diyarbakır. En az vaka görülen beş ilimiz: Artvin, Tunceli, Bayburt, Kırklareli, Bartın" ifadelerini kullandı.