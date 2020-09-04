Dünya Sağlık Örgütü'nden Koronavirüs Aşısı Açıklaması

Yeni tip koronavirüs salgını dünya genelinde etkisini sürdürürken aşı çalışmaları devam ediyor. Peki, dünya genelinde toplu aşılama çalışmaları ne zaman gerçekleşecek? Dünya Sağlık Örgütü Sözcüsü Margaret Harris, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında koronavirüs aşısı için toplu aşılamanın ne zaman yapılacağı ilgili oldukça önemli açıklamada bulundu.

Koronavirüs Aşısı İçin Toplu Aşılama Ne Zaman Yapılacak?

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Margaret Haris, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında COVID-19 aşısının dünya genelinde yaygın aşılama çalışmalarının ne zaman başlayacağı ile ilgili birtakım bilgiler paylaştı. DSÖ Sözcüsü Margaret Harris, yaptığı açıklamada, "Gerçekçi zaman dilimi açısından gelecek yılın ortasına kadar yeni tip koronavirüs için yaygın bir aşılama görmeyi beklemiyoruz" ifadelerini kullandı.

COVID-19 aşısının hem etkisi hem de güvenliği konusunda titiz kontroller yapılmasının oldukça önemli olduğunu belirten DSÖ Sözcüsü Margaret Harris, "Bu aşama (Faz 3 klinik denemeleri), daha uzun sürmeli çünkü aşının gerçekten ne kadar koruyucu ve güvenli olduğunu görmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.

DSÖ Sözcüsü Margaret Harris, COVID-19 aşı çalışmalarının her aşamasında gerekli olan tüm güvenlik prosedürlerinin uygulanması gerektiğini ve bu durumun da süreci önemli ölçüde uzattığını söyledi. Margaret Harris, dünya genelinde aşı geliştiricilerinin adeta zamana karşı yarıştığını da belirtti. Margaret Harris, Dünya Sağlık Örgütü olarak dünyanın dört bir yanında yer alan insanların COVID-19 aşısına erişimini sağlamak için çalıştıklarını belirtti.