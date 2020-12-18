DSÖ’den Koronavirüs Aşısı Hakkında Endişe Veren Açıklama!

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), koronavirüs aşısı hakkında endişe veren açıklamalarda bulundu. Dünya Sağlık Örgütü Batı Pasifik Direktörü Dr. Takeshi Kasai tarafından yapılan açıklamada yeni tip koronavirüse karşı geliştirilen aşıların salgını hemen bitirmeyeceğini duyurdu. Dr. Kasai tarafından yapılan açıklamanın tüm detayları haberimizde.

DSÖ’nün Koronavirüs Aşısı Açıklaması: Salgını Hemen Bitirmeyecek

Yeni tip koronavirüse karşı toplu aşılama aşılamanın yapılmasına sayılı günler kala Dünya Sağlık Örgütünden endişe veren açıklama geldi. Dünya Sağlık Örgütü Batı Pasifik Direktörü Dr. Takeshi Kasai, Batı Pasifik ülkelerinde toplu aşılamanın başlamasının önümüzdeki yılın ortasını bulabileceğini söyledi. Dr. Kasai, COVID-19 aşısının salgını yakın gelecekte bitirebilecek bir gümüş kurşun olmadığını duyurdu.

Dr. Takeshi Kasai, ülkelerin COVID-19 aşılarına ilk etapta sınırlı sayıda erişebileceğini ve bu sebepten ötürü de risk grubundakilere öncelik vermeleri gerektiğinin altını çizdi. Dr. Takeshi Kasai, aşı üretimi ile ilgili de önemli açıklamalarda bulundu. Dr. Kasai, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Eğer doğru ölçekte aşı üretebilecek yatırım yapılabilirse, 2021 sonuna doğru tüm ülkelerde öncelikli nüfus gruplarının aşılanmasına yetecek dozda aşıya sahip olabiliriz. Yüksek riskli gruplar dışında kalanlar içinse 12 ila 24 ay daha geçmesi gerekebilir. Bu durumda dahi belirsiz ve öngörülemeyen durumlar ortaya çıkabilir."

Tüm dünyada yaşanan aşı gelişmelerinin uzun bir tünelin ucundaki ışığa benzeten Dr. Kasai, insanların maske, sosyal mesafe ve hijyene çok dikkat etmesi gerektiğini vurguladı. Dünya Sağlık Örgütü Batı Pasifik Direktörü Dr. Takeshi Kasai, yaptığı açıklamada, "Her ne kadar artık yorulmuş da olsak, yalnızca kendimizi değil etrafımızdakileri de koruyacak tedbirleri almaya devam etmeli, elimizi yıkamalı, maske takmalı, sosyal mesafeye uymalı ve yüksek bulaşma riski olan yerlerden kaçınmalıyız” ifadelerini kullandı.

Çin Aşısı Türkiye’de Ne Zaman Uygulanacak?

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Deniz Çalışkan, yaptığı açıklamada, Çin merkezli Sinovac şirketi tarafından geliştirilen COVID-19 aşısının ülkemizde yapılmaya başlanacağı tarih ile ilgili önemli açıklamalarda bulunmuştu. Prof. Dr. Deniz Çalışkan, Çin aşısının önümüzdeki hafta çarşamba gününden itibaren (23.12.2020) sağlık çalışanlarına yapılmaya başlanacağını belirtmişti.