DSÖ Açıkladı: Koronavirüs Ne Zaman Bitecek? İşte Koronavirüs Bitiş Tarihi

Yeni tip koronavirüs salgını dünya genelinde etkisini sürdürüyor ve vaka sayıları ciddi bir şekilde artmaya devam ediyor. Peki, yeni tip koronavirüs salgını ne zaman bitecek? Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, koronavirüs bitiş tarihi ile ilgili önemli bir açıklama yaptı. Dr. Ghebreyesus tarafından yapılan açıklama ile ilgili detaylar haberimizde.

Koronavirüs Bitiş Tarihi Ne Zaman?

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, video konferans yöntemi ile düzenlenen basın toplantısında oldukça önemli açıklamalarda bulundu. Dr. Ghebreyesus, "Küreselleşme, yakınlık ve bağlanmışlık gibi dezavantajlarımız var. Fakat gelişmiş teknoloji gibi bir avantajımız var. Dolayısıyla, bu salgını (COVID-19) iki yıldan daha kısa bir sürede bitirmeyi umuyoruz" şeklinde konuştu.

Yeni tip koronavirüs salgınında yalnızca vaka ve ölüm sayısının önemli olmadığını belirten Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, hastaneye yatış ve yoğun bakım hastalarının sayısında artış olduğunu, bu durumun sağlık sistemleri üzerinde büyük bir baskı oluşturduğunu ve diğer sağlık hizmetlerinin aksadığını söyledi.

Dr. Ghebreyesus, "Aşı hayati bir araç olacak ve mümkün olan en kısa sürede aşı bulunmasını umuyoruz. Ancak bir aşımızın olacağının da garantisi yok ve aşımız olsa bile bu pandemiyi tek başına sona erdirmeyecek. Hepimiz şu an sahip olduğumuz araçları kullanarak bu virüsü kontrol etmeyi ve yönetmeyi öğrenmek zorundayız. Kendimizi ve birbirimizi güvende tutmak için günlük yaşamlarımızda gerekli olan düzenlemeleri yapmalıyız" ifadelerini kullandı.

Koronavirüste Son Durum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan son açıklamaya göre ülkemizde 21 Ağustos itibarıyla toplam vaka sayısı 255.723 oldu. Ülkemizde yeni tip koronavirüs nedeni ile hayatını kaybeden sayısı 6.080'a yükseldi. İyileşen hasta sayısı ise 235.569 olarak açıklandı.