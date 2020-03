DSÖ, Koronavirüs Gelişmelerini WhatsApp'tan Aktaracak

Yeni tip koronavirüs salgınıyla birlikte Dünya Sağlık Örgütü de yanlış bilgiyle mücadele etme kararını genişletiyor ve bunun için WhatsApp botu kullanmaya başlıyor. Örgüt, salgın hakkında doğru gelişmeleri mesaj yoluyla aktaracak.

Koronavirüs hakkında sosyal medyada sahte iddialar büyüdükçe virüse olan korku daha da artıyor. Çoğu kampanya için birincil seçenek olarak tercih edilen WhatsApp, şimdi de Dünya Sağlık Örgütü tarafından kullanılacak.

To receive updates on #COVID19 from WHO add this number— +41 79 893 18 92 to your contacts and send a @WhatsApp message. You’ll automatically be registered to receive updates and also have an option to ask for more information as shown below. pic.twitter.com/WXaGd88AGf