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DSÖ, Koronavirüs Gelişmelerini WhatsApp'tan Aktaracak

Ömer Dursun
Ömer Dursun -

Yeni tip koronavirüs salgınıyla birlikte Dünya Sağlık Örgütü de yanlış bilgiyle mücadele etme kararını genişletiyor ve bunun için WhatsApp botu kullanmaya başlıyor. Örgüt, salgın hakkında doğru gelişmeleri mesaj yoluyla aktaracak.

Koronavirüs hakkında sosyal medyada sahte iddialar büyüdükçe virüse olan korku daha da artıyor. Çoğu kampanya için birincil seçenek olarak tercih edilen WhatsApp, şimdi de Dünya Sağlık Örgütü tarafından kullanılacak.

COVID-19'a karşı bir WhatsApp botu ayarlayan DSÖ, "+41 79 893 18 92" numaralı telefondan destek verecek. DSÖ tarafından bilgi almak için tek yapmanız gereken bu numarayı rehberinize kaydedip WhatsApp üzerinden mesaj atmak. Herhangi bir şey yazdıktan sonra bot sohbeti başlatacak ve merak ettiklerinizi sorabileceksiniz.

Halihazırda botun barındırdığı özelliklerden bazıları, virüsün yayılmasıyla ilgili en son istatistikleri, önleyici tedbirlerle ilgili soruları ve hastalık hakkında bazı yaygın iddiaları gösteren bir bilgi formunu içeriyor.

Basit bir menü görüntüleyen WhatsApp botu, COVID-19 salgını ile ilgili olarak almak istediğiniz bilgiye karşılık gelen sayıları yazarak size cevap verebiliyor. Ayrıca DSÖ'ye bağış yapmak isterseniz yine bu bottan faydalanabilirsiniz.

ETİKETLER: whatsapp Dünya Sağlık Örgütü corona virüsü

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