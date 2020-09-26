DSÖ: Koronavirüs Ölümleri 2 Milyona Ulaşabilir

Yeni tip koronavirüs salgını, Çin'in Wuhan kentinden tüm dünyaya yayılmasının üzerinden aylar geçmesine rağmen ilk günkü etkisini sürdürmeye devam ediyor. Yeni tip koronavirüs salgını kapsamında alınan önlemlere bağlı kalınmamasından ötürü dünya genelinde koronavirüs vakaları çok sık bir şekilde rastlanıyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ise binlerce insanın hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüs salgını ile ilgili endişe verici bir açıklama yaptı. İşte DSÖ'nün koronavirüs ölümleri ile ilgili korkutan açıklaması ile ilgili detaylar!

DSÖ'nün Koronavirüs Ölümleri İle İlgili Açıklaması Endişe Veriyor

İnsanların önemli bir kısmının yeni tip koronavirüs ile mücadelede başarılı olmak için uyulması gerekli olan maske takma, sosyal mesafe ve hijyen gibi tedbirlerden hiçbirine uymamasından ötürü günlük vaka sayılarındaki artış ciddiyetini korumaya devam ediyor. Aşı çalışmaları her ne kadar devam etse de henüz yaygın olarak kullanılabilecek başarılı bir aşı geliştirilmedi. Dünya Sağlık Örgütü ise içerisinde bulunduğumuz şartlara bağlı olarak önemli açıklamalarda bulundu.

Dünya Sağlık Örgütü Acil Durum Program Başkanı Mike Ryan, COVID-19 kaynaklı ölümler ile ilgili endişe verici açıklamalarda bulundu. Mike Ryan, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüse karşı geliştirilen başarılı bir aşının yaygın olarak kullanılacağı güne kadar yeni tip koronavirüsten kaynaklı vefatların dünya çapında 2 milyona ulaşabileceğini söyledi. Bu zamana kadar dünya genelinde yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden insan sayısı 993 bine ulaştı.

Yeni tip koronavirüs salgınına karşı birlikte ve uyumlu harekte edilmemesi durumunda bu sayının daha fazla olabileceğini belirten Mike Ryan, "Bunu yapmazsak bahsettiğiniz sayı sadece hayal edilebilir değil, ne yazık ki çok muhtemel" ifadelerini kullandı. Dünya genelinde uygulanan koronavirüs kısıtlamalarının ve karantinanın hafifletilmesinin hemen ardından yeni tip koronavirüs salgının gençler arasında yayıldığının altını çizen Ryan, koronavirüs vaka sayılarındaki artıştan ötürü gençlerin suçlanmaması gerektiğini belirtti.