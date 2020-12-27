DSÖ: Koronavirüs Son Salgın Olmayacak!

Yeni tip koronavirüs salgını dünya genelinde etkisini sürdürmeye devam ederken Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından endişelendiren bir açıklama geldi. DSÖ koronavirüs salgınının son pandemi olmayacağını söyleyerek tüm dünyayı uyardı. DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus tarafından yapılan açıklamanın tüm detayları haberimizde.

DSÖ Koronavirüsten Sonraki Salgınlar Konusunda Uyardı

Yeni tip koronavirüs ilk günkü şiddetini dünyanın dört bir yanında sürdürmeye devam ederken endişe veren bir açıklama daha yapıldı. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Birleşmiş Milletler tarafından Uluslararası Salgın Hazırlık Günü ilan edilen 27 Aralık’ta görüntülü bir mesaj yayımladı. Ghebreyesus, yayımlamış olduğu görüntülü mesajda pandemiler hakkında oldukça endişelendirici açıklamada bulundu.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüsün son salgın olmayacağı konusunda tüm dünyayı uyardı. Tüm dünyanın oldukça uzun bir süredir endişe ve ihmalkarlık içerisinde olduğunu ifade eden Ghebreyesus, bir salgın meydana geldiğinde çok büyük paralar harcandığına fakat salgının sona ermesi ile unutulduğuna ve ilerleyen zamanlarda yaşanması muhtemel olan yeni pandemilere karşı hiçbir önlem alınmadığına dikkat çekti.

Bunun çok tehlikeli bir döngü olduğunun altını çizen Ghebreyesus, konuya dair yaptığı açıklamada, “Tarih bize bunun son pandemi olmayacağını ve epidemiklerin hayatın bir gerçeği olduğunu söylüyor. Pandemi insanların, hayvanların ve gezegenin sağlığı arasındaki yakın bağları vurguladı” ifadelerini kullandı.

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, insan sağlığının iyi olmasını sağlama çevresindeki sürekliliğinin korunmasını içeren çalışmaların devam ettirilmesi ve bunun yanında iklim değişikliğinin ve hayvanların sağlığının da dikkate alınması gerektiğini aksi takdirde pandemi ile mücadele kapsamında verilen çabaların başarısızlıkla sonuçlanmasının çok güçlü bir ihtimal olduğunu söyledi.

İlk günkü yıkıcılığını koruyan yeni tip koronavirüsün geçtiğimiz aylarda hastalığın da ötesine geçerek tüm dünyanın toplumsal ve ekonomik zararlara uğramasına neden olduğunu belirten Ghebreyesus, “Hepimiz pandeminin bize verdiği bütün dersleri öğrenmeliyiz” ifadelerini kullandı. Bir sonraki salgının da şu an etkisini sürdüren COVID-19 salgınının uğrattığı zararlara uğratmaması için bütün ülkelerin acil durumları tespit etme ve önlemek için hazırlık kapasitelerini arttırmaya yönelik yatırımlar yapması gerektiğini vurguladı.

Ülkelere daha sağlam bir sağlık hizmeti sağlanması çağrısında bulunan Ghebreyesus, “Çocuklarımızın ve onların çocuklarının daha güvenli, dirençli ve sürdürülebilir bir dünya miras almasını sağlayabiliriz” şeklinde konuştu.