DSÖ'den Kritik Koronavirüs Açıklaması: Ölümler Artabilir!

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa süre içerisinde dünya geneline yayılan yeni tip koronavirüs salgını yüz binlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Direktörü Hans Kluge, dünya genelinde etkisini sürdürmeye devam eden COVID-19 salgını ile ilgili oldukça önemli açıklamada bulundu. DSÖ'nün koronavirüs açıklaması insanları endişelendirdi. Hans Kluge tarafından yapılan açıklama ile ilgili tüm ayrıntılar haberimizde.

DSÖ'nün Koronavirüs Açıklaması İnsanları Endişelendirdi

Yeni tip koronavirüs salgını dünya genelinde etkisini sürdürmeye devam ediyor. İnsanların büyük bir kısmının maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaması sonucu vaka sayıları hızlı bir şekilde artmaya devam ediyor. Dünya genelinde 900 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine neden olan COVID-19 salgını ile ilgili endişe verici bir açıklama yapıldı.

COVID-19 salgını ile ilgili oldukça önemli açıklamada bulunan Dünya Sağlık Örgütü Avrupa direktörü Hans Kluge, "Yeni tip koronavirüs salgını ile mücadele daha da zorlaşacak. Ekim ve kasım ayında daha fazla ölüm göreceğiz" şeklinde konuştu. ülkelerin bu kötü haberi duymak istemediğini belirten Hans Kluge, salgının bir anda biteceğine ilişkin olumlu mesaj vermeyi istediğini ifade etti.

Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Direktörü Hans Kluge, yeni tip koronavirüse karşı geliştirilen aşılar ile ilgili de önemli açıklamada bulundu. Hans Kluge, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, COVID-19 aşısı ile pandeminin bitmeyebileceğini belirterek "Yeni tip koronavirüs aşısının tüm yaş gruplarına yardımcı olup olmayacağını bile bilmiyoruz" şeklinde konuştu..

Koronavirüste Son Durum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı son açıklamaya göre ülkemizde 13 Eylül itibarıyla toplam vaka sayısı 291.162 oldu. Ülkemizde COVID-19 salgını nedeni ile hayatını kaybeden sayısı 7.056'ya yükseldi. İyileşen hasta sayısı 258.833, hastalarda zatürre oranı ise %7,2 olarak açıklandı. Ağır hasta sayısının 1.267 olduğu belirtildi.