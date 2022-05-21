DSÖ Maymun Çiçeği Virüsü İçin Acil Toplantı Kararı Aldı!

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), maymun çiçeği virüsü için acil toplanma kararı aldı. DSÖ, bu kararı özellikle Avrupa bölgesinde 100’den fazla vaka görülmesinin ardından aldı. Peki, monkeypox hangi ülkelerde görüldü? Konuya ilişkin merak edilen ayrıntılar haberimizde.

İlk olarak Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa süre içerisinde tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs etkisini sürdürmeye devam ederken geçtiğimiz haftalarda endişelendiren yeni bir olay daha meydana gelmişti.

DSÖ Maymun Çiçeği Virüsü İçin Toplanacak

Geçtiğimiz haftalarda Avrupa bölgesinde monkeypox vakaları görülmeye başlandı ve vaka sayıları kısa sürede arttı. Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa bölgesinde 100’ü aşkın monkeypox vakasının doğrulanmasının hemen ardından harekete geçti.

Dünya yeni bir salgının eşiğinde mi sorusunu akıllara getiren monkeypox, çok sayıda insanın endişe seviyesini önemli ölçüde arttırdı. Euronews’teki habere göre Dünya Sağlık Örgütü, bunun üzerine acil toplantı kararı aldı.

DSÖ, yaz mevsiminde partilerin ve festivallerin artacağından ötürü monkeypox virüsünün Avrupa bölgesinde daha hızlı bir şekilde yayılabileceği konusunda uyarıda bulundu. Alman yetkiler, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, söz konusu virüsü Avrupa bölgesinde bu zamana kadarki en büyük salgın olarak tanımladı.

Maymun Çiçeği Virüsü Görülen Ülkeler Neler?

İspanya

İngiltere

Almanya

Portekiz

Amerika Birleşik Devletleri

İtalya

Avustralya

Belçika

İsrail

Kanada

Vaka sayıları artmaya devam ederken virüsün hangi ülkelerde görüldüğü merak konusu oldu. Monkeypox virüsü görülen ülkeler arasında İspanya, İngiltere, Almanya, Portekiz, Amerika Birleşik Devletleri, İtalya, Avustralya, Belçika, İsrail ve Kanada yer alıyor.

Bilim insanları tarafından aktarılan bilgilere göre monkeypox virüsünün yeni tip koronavirüs gibi bir salgına dönüşmesi beklenmiyor. İnsanların merak ettiği bir diğer konu ise çiçek hastalığına karşı kullanılan aşıların söz konusu virüse karşı etkili olup olmadığı.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından paylaşılan veriler, çiçek hastalığı için kullanılan aşıların monkeypox virüsüne karşı yüzde 85’ kadar etkili olduğunu gözler önüne serdi.

Maymun Çiçeği Virüsü İlk Ne Zaman ve Nerede Görüldü?

Özellikle son bir aydır endişe seviyesinin önemli ölçüde artmasına neden olan monkeypox, ilk defa 1958 yılında maymunda görüldü. Söz konusu virüsün ilk kez bir insanda görülmesi ise 1970 yılında Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde gerçekleşti.

Söz konusu virüs, Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde görülmesinden kısa süre sonra 11 Afrika ülkesinde daha tespit edildi. Maymun çiçeği, Afrika’nın dışında ilk kez 2003 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde görüldü.