DSÖ'den Endişelendiren Omicron Varyantı Açıklaması!

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Omicron varyantı ile ilgili oldukça önemli bir açıklamada bulundu. Yapılan açıklama, çok sayıda insanın önemli ölçüde endişelenmesine yol açtı. Yeni koronavirüs varyantının hastanelik etmeye ve öldürmeye devam ettiği uyarısında bulunuldu.

Yeni tip koronavirüs salgını ilk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktı ve çok kısa bir süre içerisinde tüm dünyayı etkisi altına aldı. Dünyanın dört bir noktasında aşılama çalışmaları devam ederken yeni varyantlar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz yılın kasım ayında ortaya çıkan Omicron, Türkiye dahil olmak üzere çok sayıda ülkede görüldü. Delta varyantına kıyasla yüzde 105 oranında dah bulaşıcı olan Omicron'a ilişkin endişe verici bir açıklama geldi.

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, düzenlenen bir basın toplantısında yeni koronavirüs varyantına ilişkin önemli bir açıklamada bulundu. Geçtiğimiz hafta DSÖ'ye 15 milyon yeni vaka bildirildiğini belirten Ghebreyesus, bunun haftalık en yüksek küresel vaka sayısı olduğunun altını çizdi.

Yeni COVID-19 varyantının Delta'ya göre daha az ağır hastalıklara neden olmasına rağmen hâlâ tehlikeli olduğunu söyleyen Ghebreyesus, haftalık vefat sayısının yaklaşık olarak 50 bin seviyelerinde olduğunu ve bu miktarın oldukça fazla olduğunu açıkladı.

DSÖ: Omicron Varyantı Öldürmeye Devam Ediyor

DSÖ Avrupa Bölge Dirketörü Kluge, Avrupa nüfusunun yarısından fazlasına 6 ila 8 haftada yeni varyantın bulaşacağı uyarısında bulundu. DSÖ'nün Covid-19 ile mücadele ekibinin lideri Maria Van Kerkhove, bu durumun tüm dünya için geçerli olup olmadığı sorusuna yanıt verdi.

Omicron'un insanlar arasında çok hızlı bir şekilde yayıldığını belirten Kerkhove, söz konusu varyantın önümüzdeki haftalarda daha yüksek vakalara neden olabileceğini fakat virüsün yayılımının sınırlanabileceğini söyledi. Kerkhove, koronavirüsün şiddetini aşılar ile düşürülebileceklerini ifade etti.

İlk olarak 24 Kasım tarihinde Güney Afrika'da ortaya çıkan ve kısa süre içerisinde çok sayıda ülkede görülen yeni koronavirüs varyantına ilişkin oldukça önemli bir açıklamada bulunan Kerkhove, Omicron varyantının insanları hastanelik etmeye ve öldürmeye devam ettiğini söyledi.

Dünya genelinde bu zamana kadar 313 milyon kişi, yeni tip koronavirüse yakalandı. 5,5 milyon kişi ise COVID-19 nedeni ile hayatını kaybetti.