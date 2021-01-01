DSÖ’den Onay Alan İlk Koronavirüs Aşısı Belli Oldu

Dünya Sağlık Örgütünden (DSÖ) onay alan ilk koronavirüs aşısı açıklandı. Bu zamana kadar dünya genelinde pek çok yeni tip koronavirüs aşısı geliştirilmişti fakat hiçbiri DSÖ’den onay alamamıştı. Peki, hangi COVID-19 aşısı DSÖ tarafından onaylandı? Konu ile ilgili tüm ayrıntılar haberimizde.

DSÖ’den Onay Alan İlk Koronavirüs Aşısı Nedir?

Yeni tip koronavirüs salgını dünya genelinde etkisini sürdürmeye devam ediyor. Salgını sona erdirmek için ilaç fırmaları ve biyoteknoloji firmaları tarafından birçok COVID-19 aşısı geliştirildi fakat bu zamana kadar hiçbir COVID-19 aşısı Dünya Sağlık Örgütü tarafından onay alamamıştı. Dünya Sağlık Örgütü, gerçekleştirdiği duyuru ile beraber onayladıkları ilk aşıyı açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü, Amerika Birleşik Devletleri merkezli ilaç firması Pfizer ile Almanya merkezli biyoteknoloji firması BioNTech tarafından geliştirilen Comirnaty aşısı onayladı. Böylece DSÖ tarafından onaylanan ilk aşı Comirnaty oldu. DSÖ’nün acil kullanım onayı verdiği Comirnaty aşısı mRNA teknolojisi ile geliştirilmişti.

Pfizer ile BioNTech tarafından geliştirilen aşıyı onaylayan ilk ülke İngiltere olmuştu. İngiltere’nin ardından Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada da onaylamıştı. Avrupa İlaç Ajansı ve Avrupa Birliği Komisyonu, 21 Aralık tarihinde söz konusu yeni tip koronavirüs aşısına onay vermişti.

BioNTech Aşısının Yan Etkileri Neler?

Geliştirdikleri aşının bu zamana kadar toplamda 1,5 milyon kişiye yapıldığını belirten Prof. Dr. Uğur Şahin, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, yan etki olarak baş ağrısı, kol ağrısı, hafif yorgunluk ve bazen ateş görüldüğünü fakat bu yan etkilerin bir iki gün içerisinde kaybolduğunu söylemişti.

Prof. Dr. Şahin, "Aşının yan etkisi olarak nadir olarak alerji olabilir. Alerji ilk 30 dakikada olabiliyor. O yüzden aşı yapıldıktan sonra 30 dakika sağlık personelinin yanında bulunması gerekiyor. En mühim yan etkisi bu olabilir. 50 bin kişide bir olabilir” ifadelerini kullanmıştı.

Türkiye’ye BioNTech Aşısı Gelecek mi?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, "Biontech aşısı da gelecek. Üretimi zor bir aşı, taşıması belirli koşullara bağlı bir aşı. Onlarla da bir yere vardık. Yıl sonuna kadar 25 milyon dozu verebilecekler. Biz bunu erkene çekmeye çalışıyoruz. Yoksa Biontceh aşı da gelecek. Mesele zamanlama. Biz yazdan önce istiyoruz. Yangınımız var. Bir an önce söndürmemiz lazım ama Biontech aşısı da gelecek” ifadelerini kullanmıştı.