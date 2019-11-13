DSÖ Onaylı İlk Ebola Aşısı Önümüzdeki Sene Piyasaya Çıkacak

Bugüne kadar binlerce insanın hayatını kaybetmesine yol açan Ebola virüsü için Dünya Sağlık Örgütü onaylı ilk aşı önümüzdeki sene piyasada olacak.

2020 Yılında Piyasaya Çıkacak

Bir ilacın Dünya Sağlık Örgütü tarafından onay alması için bazı kalite, fayda ve güvenlik standartlarını karşılaması gerekiyor. DSÖ tarafından yapılan açıklamaya göre organizasyon, ilk kez bir Ebola virüsü aşısına onay verdi. Amerikalı ilaç şirketi Merck tarafından geliştirilen Ervebo isimli aşı, bu noktada belirli kalite, fayda ve güvenlik standartlarını karşılayan ilk Ebola virüsü aşısı oldu.

Dünyanın tanınan ilk Ebola virüsü aşısı olan Ervebo'nun 2020 yılının ortalarında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Ebola Virüsü Nedir?

1970 yıllarında Orta Afrika sınırlarında ortaya çıkan virüs, uzun süredir varlığı ile biliniyor. Şu an için tam anlamı ile etkili bir ilaç bulunamaması ve bulaşan vakaların genel olarak ölüm ile sonuçlanması, bu virüsü daha da tehlikeli yapan detaylar arasında bulunuyor.

Kan ve vücut sıvıları ile bulaşabilen bu hastalık, hayvandan insana veya insandan insana bulaşabilir.