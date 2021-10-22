DSÖ Açıkladı: Pandemi 2022'de Devam Edecek mi?

DSÖ pandemi 2022'de devam edecek açıklamasıyla dünya gündeminde. Kanadalı DSÖ yetkilisi Dr. Bruce Aylward tarafından gerçekleştirilen son değerlendirme, pandeminin 2022'ye uzayacağını gösteriyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yoksul ülkelerin gerekli Covid-19 aşılarını alamadığından dolayı pandeminin kolayca 2022'nin derinliklerine sürükleneceği konusunda uyardı.

Kayıtlara göre Afrika nüfusunun yüzde 5'inden daha azı aşılanmıştır, diğer kıtaların çoğunda bu oran yüzde 40 seviyesinde.

Kanadalı DSÖ yetkilisi Dr. Bruce Aylward, ilaç şirketlerinin en düşük gelirli ülkelere öncelik verebilmeleri için gelişmiş ülkelerden aşı kuyruğundaki yerlerini bırakmalarını istedi. Zengin ülkelerin G7 toplantısı gibi zirvelerde yaptıkları bağış taahhütleriyle stokları çoğaltmaları gerektiğini söyledi.

DSÖ'den Pandemi 2022'de Devam Edecek Açıklaması

BBC'nin aktardığına göre Dr. Aylward, "Size doğru yolda olmadığımızı söyleyebilirim. Gerçekten hızlandırmamız gerekiyor ya da ne olacak biliyor musunuz? Bu salgın gerekenden bir yıl daha uzun sürecek" dedi.

4,6 milyondan fazla insanı öldüren ve dünya çapında 228 milyondan fazla insanı enfekte eden COVID-19 salgını, aşı erişimi ve satın alınabilirliği konusunda ülkeler arasında göze çarpan eşitsizlikleri ortaya çıkardı.

DSÖ araştırmasına göre, 2021'de 7,8 milyarlık dünya nüfusunun yüzde 70'ini kapsayacak kadar aşı üretildi. Bununla birlikte aşıların çoğu zengin ülkeler için rezerve edilirken, diğer aşı üreten ülkeler, aşı milliyetçiliği olarak adlandırılan bir yaklaşımla, önce kendi vatandaşlarının aşı olmasını sağlamak için doz ihracatını kısıtlıyor.

Ayrıca bazı hükümetlerin, daha yoksul ülkelerde aşılanmamış insanlar için dozlara öncelik vermek yerine, halihazırda aşılanmış vatandaşlara bir destekleyici aşı verme kararı, bu eğilimin bir örneği olarak vurgulanıyor.

20 Ekim itibarıyla (UNDP, WHO ve Oxford Üniversitesi tarafından kurulan) Küresel Aşı Eşitliği Gösterge Tablosu'na göre, düşük gelirli ülkelerdeki insanların yalnızca yüzde 4,51'i en az bir doz aşılanmıştır, bu oran yüksek gelirli ülkelerde yüzde 62,79.

Oxfam'ın Küresel Sağlık Danışmanı Rohit Malpani ise açıklamasında, "Zengin ülkeler bu dozları Covax (aşı dağıtımı için oluşturulan bir platform) aracılığıyla almamalıydılar. Çifte kazanç elde ettiler ve bu zaten sıranın gerisinde olan yoksul ülkelerin daha uzun süre bekleyeceği anlamına geliyor. Bu durum ahlaki olarak savunulamaz." ifadelerini kullandı.