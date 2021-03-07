DSÖ: Pandemi, 2. Dünya Savaşı'ndan Daha Fazla Travma Yarattı

DSÖ pandemi travma yarattı ve uzun süreli olacağını düşünüyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus tarafından verilen demeçte, 2. Dünya Savaşı'ndan bile daha kötü bir sonuçla karşı karşıyayız.

Dünya Sağlık Örgütü’nün üst düzey yetkilisi Cuma günü yaptığı açıklamada, COVID-19 salgınının İkinci Dünya Savaşı’ndan daha büyük ölçekte kitlesel travmaya neden olduğunu ve etkisinin uzun yıllar süreceğini söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, "İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra dünya kitlesel travma yaşadı, çünkü İkinci Dünya Savaşı pek çok hayatı etkiledi." ifadelerini kullandı.

Cuma günü düzenlediği basın toplantısında konuşan Ghebreyesus, COVID-19 pandemisinde daha fazla yaşamın etkilendiğini dile getirdi: "Neredeyse tüm dünya etkilendi, dünyanın yüzeyindeki her bir birey gerçekten etkilendi.”

Pandeminin akıl sağlığı üzerindeki etkisine dikkat çekerek konuşmasını sürdüren Genel Direktör, "Kitlesel travma olduğunda, toplumları yıllarca etkiler.” dedi.

DSÖ'ye göre pandemi travma yarattı ve uzun süreli olacak

Tedros ve DSÖ vekilleri ruh sağlığına öncelik verilmesi gerektiğini vurgu yapıyor.

DSÖ ortaya çıkan hastalıklar ve zoonoz birimi başkanı Maria Van Kerkhove, "İster sevdiğiniz birini ister bir aile üyesini veya bu virüse karşı bir arkadaşınızı kaybetmiş olun, bunun bireyler üzerindeki etkisi açısından farklılıklar var. İster işinizi kaybetmiş olun ister okula gitmemiş çocukları düşünün, evde kalmak zorunda olan insanlar çok zor durumda." dedi.

Kerkhove, virüsün toplumları yıktığını ve her hafta on binlerce kişiyi öldürdüğü pandeminin akut aşamasında olduğunu da sözlerine ekledi. Bununla birlikte pandeminin ruh sağlığı bedelinin uzun vadede önemli bir sorun olarak ortaya çıkacağını dile getirerek, "Hükümetler; topluluklar, aileler, bireyler için ruh sağlığı bakımına daha çok önem verilmeli." şeklinde konuştu.

DSÖ’nün sağlıkla ilgili acil durumlar programının yönetici direktörü Dr. Mike Ryan, insanları sadece pandeminin ruh sağlığı bedelini bir sorun olarak vurgulamaya değil, aynı zamanda çözümleri tartışmaya da çağırdı: "Ruh sağlığının ve psikolojik sağlığın baskı altında olduğunu söylemek doğru. Ama aynı zamanda insanlara ve topluluklara psikososyal destek sağlamak da zorundayız."

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