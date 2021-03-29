DSÖ Raporu Ortaya Çıktı: Virüsün Kaynağı Başka Hayvanlar mı?

DSÖ raporu, The Associated Press tarafından ortaya çıkarıldı. Dünya Sağlık Örgütü ekibi Çin'e giderek koronavirüsün kaynağını araştırmıştı. Ekip, gerekli incelemenin ardından bir rapor hazırlamıştı fakat raporu henüz açıklamamıştı. Söz konusu rapor dair merak edilen tüm detaylar haberimizde.

DSÖ Raporu: COVID-19 Laboratuvardan mı Ortaya Çıktı?

Dünya Sağlık Örgütünde (DSÖ) görevli bir grup bilim insanı, geçtiğimiz aylarda koronavirüsün kaynağını ortaya çıkarmak için Çin'e gitmişti. Ekip, yaklaşık olarak 1 ay boyunca birtakım incelemeler gerçekleştirmişti. İncelemelerin tamamlanmasının ardından görevli bilim insanları, konuya dair bazı açıklamalarda bulunmuştu ancak son raporu yayımlamamışlardı.

Dünya genelinde çok sayıda insanın kafasında COVID-19'un nasıl ortaya çıktığına ilişkin bazı soru işaretleri oluşmuştu. NTV'deki habere göre The Associated Press isimli haber ajansı, DSÖ üyesi bir ülkenin diplomatı aracılığıyla söz konusu rapora ulaştı. Peki, COVID-19'un kaynağı yarasalar mı yoksa laboratuvar mı?

Haber ajansı tarafından paylaşılan bilgilere göre raporda dört farklı senaryo yer alıyor. En önemli senaryonun ise koronavirüs ile yarasalardaki virüs arasında farklı bir hayvanın aktarım yapmış olduğu belirtildi. Virüsün laboratuvar yapımı olup olmadığı merak ediliyordu. COVID-19'un bir laboratuvar sızıntısı sonucunda ortaya çıkma ihtimalinin oldukça düşük bir ihtimal olduğu açıklandı.

Raporda koronavirüse oldukça benzeyen bir türün yarasalarda tespit edildiği belirtildi. Raporda yarasalarda tespit edilen virüs ile koronavirüs arasındaki evrimsel mesafenin birkaç on yılda meydana gelebileceği ifade edildi. Aktarılan bilgilere göre bu durum da yarasalar ile koronavirüs arasında kayıp bir halkanın yer aldığını gözler önüne seriyor. Söz konusu kayıp halkanın bir hayvan olma ihtimalinin mümkün olduğu belirtildi.

The Associated Press'in ulaştığı bilgilere göre yarasalardan insanlara doğrudan COVID-19'un bulaşma ihtimali de oldukça muhtemel. Yeni tip koronavirüsün soğuk zincir gıda ürünleri aracılığıyla bulaşıp yayılmasının da mümkün olduğu belirtiliyor fakat bu durumun olabilme ihtimali oldukça düşük. Salgının Çin'in Wuhan kentinde yer alan deniz ürünleri pazarında başlayıp başlamadığı konusunda ise kesin bir bilgi bulunmuyor.

Aktarılan bilgilere göre pangolinlerde koronavirüse çok benzeyen virüsler yer alıyor. Vizon ve kedilerin de COVID-19 taşıyıcısı olabilecekleri belirtildi. Virüsün insandan insana solunum yolu enfeksiyonu olarak başlama ihtimalinin oldukça düşük olduğu açıklandı.