DSÖ Remdesivir Açıklaması: Koronavirüs Hastalarına Vermeyin!

DSÖ Remdesivir ilacı hakkında oldukça önemli açıklamalarda bulundu. Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan açıklamada, Remdesivir ilacının yeni tip koronavirüs tedavi sürecinde hastalarına verilmemesi gerektiğini söyledi.

DSÖ Remdesivir Açıklaması Soru İşareti Oluşturdu

Gilead Sciences tarafından Ebola ve Marburg virüsleri için geliştirilen Remdesivir, yeni tip koronavirüs tedavisinde de kullanılıyordu. İlaç, geçtiğimiz ay Amerika Birleşik Devletleri Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) tarafından COVID-19 tedavisi için onaylanmıştı. Dünya Sağlık Örgütü ise ilacın yeni tip koronavirüs tedavisinde herhangi bir etkisinin olmadığını belirtti.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Remdesivir, şiddetli Kovid-19 vakaları için potansiyel etkili bir tedavi yöntemi olarak dünya çapında ilgi gördü ve hastanede hastaları tedavi etmek için giderek daha fazla kullanılmaktadır. Ancak klinik uygulamadaki rolü belirsizliğini koruyordu” ifadeleri yer aldı.

DSÖ Remdesivir açıklamasında, DSÖ'nün 7 bin COVID-19 hastanın dahil olduğu 4 farklı araştırma sonucuna göre ilacın yeni tip koronavirüs nedeni ile hastaneye yatırılan hastalar için tavsiye edilmediği belirtildi. Yapılan açıklamada ayrıca COVID-19 hastalarının ne kadar hasta olduklarına bakılmaksızın, hayatta kalmalarına ve solunum ihtiyacına yardımcı olduğuna ilişkin herhangi bir kanıt bulamadıkları ifade edildi. Yapılan çalışmada British Medical Journal isimli hakemli dergide yayımlandı.

DSÖ konu ile ilgili ile ilgili yaptığı açıklamada, “Remdesivir’in ölüm oranına ya da hastalarla ilgili diğer verilere anlamlı bir etkisi yok. Buna hastaların hastaneden daha hızlı taburcu olmaları da dahil” ifadelerini kullandı. Dünya Sağlık Örgütü yetkilisi, Remdesivir’i kullanılabilecek ilaçlar listesinden çıkardıklarını açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, geçtiğimiz aylarda konu ile ilgili yaptığı açıklamada, Remdesivir, hidroksiklorokin ve AIDS tedavisinde kullanılan lopinavir/ritonavir ilaçlarının yeni tip koronavirüs kaynaklı ölümler ve hastanede kalış süreleri üzerinde oldukça az etkisi olduğunu ve hatta hiçbir etkisi olmadığını söylemişti.

Türkiye Koronavirüs Son Durumu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı son açıklamaya göre ülkemizde 20 Kasım’dan itibaren toplam hasta sayısı 435.273 oldu. Ülkemizde COVID-19 salgını nedeni ile hayatını kaybeden sayısı 12.084’e yükseldi. İyileşen hasta sayısının 367.592 olduğu açıklandı. Ağır hasta sayısının 3.990 olduğu belirtildi.