DSÖ Salgının Bitiş Tarihi için Açıklama Yaptı

Covid-19 ile mücadele kapsamında alınan önlemlerle ve uzun uğraşlarla birlikte pek çok ülkede düşüş eğilimi görmeye başladık. Buna karşın dünyanın dört bir yanında pek çok ülke gittikçe hızlanan vaka sayıları ile uğraşmaya devam ediyor. Nitekim küresel ölçekte günlük vaka sayıları da her geçen gün yeni bir rekor kırarak ilerliyor. Dünya Sağlık Örgütü yaptığı açıklamada bu duruma değindi ve salgının bitiş tarihi hakkında merak edilen sorulara ışık tuttu.

Salgının Bitiş Tarihi Ne Zaman?

Son zamanlarda yaşanan olaylarla birlikte saygınlığını ciddi ölçüde kaybeden ve hem hükümetlerin hem de insanların güven oranını düşüren Dünya Sağlık Örgütü, tüm bunlara karşın salgın ile mücadelede önemli bir role sahip.

Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus yaptığı açıklamada salgında en kötü durumun hala yaşanmadığını ve vakaların hızlı bir şekilde artmaya devam ettiğini hatırlattı. Ghebreyesus, hükümetlerin uyguladığı yanlış politikaların yangını körükleyebileceğine dikkat çekerek önlemlerin yavaşça kaldırılması gerektiğini söyledi.

"Test edin, izleyin, izole edin ve karantina uygulayın." - Ghebreyesus

Küresel ölçekte tespit edilen vakaların yarısı Avrupa ve Amerika sınırlarında görüldü. Avrupa genelinde yavaşlayan ve kısmi kontrol sağlanan salgında Amerika'nın çok ciddi sorunlarla baş etmeye çalıştığını görüyoruz. Benzer şekilde Güney Asya ve Afrika artan vaka sorunları ile karşı karşıya. Her iki kıtada da salgının ağustos ayının başından önce zirve yapması beklenmiyor.

"Elbette hepimiz bunun bitmesini istiyoruz. Hepimiz hayatımıza devam etmek istiyoruz. Ama zor bir gerçek olarak şu var ki salgın sona ermeye yakın bile değil. Pek çok ülke bir miktar ilerleme kaydetmiş olsa da küresel ölçekte hızlanmaya devam ettiğini görüyoruz."

Peki siz yapılan bu açıklamalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce salgın ne zaman sona erecek? Görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.