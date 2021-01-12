DSÖ'den Korkutan Toplum Bağışıklığı Açıklaması: Ne Zaman Olacak?

Toplum bağışıklığı ne zaman olacak? Hepimiz koronavirüs salgının bir an önce son bulmasını istiyoruz. Aşı çalışmaları da son sürat devam ediyor. Peki salgın ne zaman bitecek? Toplum bağışıklığı ne zaman olacak? Dünya Sağlık Örgütü yeni bir açıklama yaptı.

Toplum Bağışıklığı Ne Zaman Olacak?

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) bilim heyetinden baş uzman Dr. Soumya Swaminathan tarafından koronavirüs salgını ile ilgili bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada toplum bağışıklığı hakkında önemli bilgilere yer verildi.

Dr. Swaminathan, basın brifinginde şu cümlelere yer verdi:

"2021’de toplum bağışıklığına ulaşamayacağız. Bazı ülkelerde savunmasız insanlar kalacak. Risk grubunda yer alan kişiler aşılana kadar önlemlere uyulması gerekiyor. Bir yıl önce aynı anda birkaç aşının olacağını hayal etmek bile zordu."

Yapılan açıklamaya göre toplum bağışıklığının 2021 yılında gerçekleşmeyeceği söyleniyor. Öte yandan Türkiye'de de Çin'den getirilen koronavirüs aşısının uygulanmasına başlanıyor. Türkiye'de aşılama 14 Ocak veya 15 Ocak'ta başlayacak.

Koronavirüs salgınında ateş, vücut ağrıları ve boğaz ağrısı en yaygın belirtiler arasında yer almakta. Çok sayıda koronavirüs hastasında kuru öksürük görülüyor. Koronavirüs yakın temas ile insanlardan insanlara geçmekte. Virüsten korunmak için insanlarla yakın temasta bulunmamanız ve ellerinizi sık sık yıkamanız önerilmekte.

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Hemen aşağıdan Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen Hayat Eve Sığar uygulamasını cihazınıza indirebilir ve son duruma bakabilirsiniz. Hayat Eve Sığar uygulamasında koronavirüs haritası yer alıyor. Bu haritada üzerinden nerelerde koronavirüs var olduğu bölgelerin ne kadar derecede riskli olduğu görülüyor. Aynı zaman HES kodu işlemleri de uygulama üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

BioNTech Aşısı Mutasyona Uğrayan Koronavirüse Karşı Etkili mi?

BioNTech aşısı mutasyona uğrayan koronavirüse karşı etkili mi? Prof. Dr. Uğur Şahin, tüm dünyanın merak ettiği soruyu yanıtladı.

Prof. Dr. Şahin, ABD merkezli ilaç firması Pfizer ile birlikte geliştirdikleri aşının mutasyona uğrayan COVID-19’a karşı da koruma sağlayacağına inandığını belirtti. Geliştirdikleri aşının mutasyonlu virüs üzerindeki etkisi ile ilgili önemli bilgiler paylaşan Prof. Dr. Şahin, yaptığı açıklamada, "Aşıyı mutasyona uğramış yaklaşık 20 virüs varyasyonu üzerinde test ettik. Aşının sağladığı bağışıklık tepkisi, her virüs varyasyonunu etkisiz hale getirdi" ifadelerini kullandı.