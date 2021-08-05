DSÖ Zengin Ülkelerin Üçüncü Doz Aşılarına Karşı Çıkıyor

DSÖ üçüncü doz aşılara karşı mı çıkıyor? İsrail ve çeşitli Avrupa ülkelerin ek "güçlendirici" aşılar sunma planlarını eleştiren Dünya Sağlık Örgütü, fakir ülkelerin ise henüz tek doz aşılamayı yapacak kadar aşı tedariği bulamadığını söylüyor.

Bazı ülkeler en savunmasız gruplarına ilk doz COVID-19 aşılarını yapmakla mücadele ederken, bazı gelişmiş ülkelerde ise ek "güçlendirici" aşılar sunma planları bulunuyor. Çarşamba günü Dünya Sağlık Örgütü aşı sunumundaki küresel eşitsizliklere atıfta bulunarak, Eylül ayı sonuna veya daha sonrasına kadar COVID-19 aşı güçlendiricileri hakkında moratoryum çağrısında bulundu.

Açıklama, San Francisco'daki bir hastanenin Johnson & Johnson yaptıran bireylere Pfizer veya Moderna aşılarının "ek dozlarını" sunmaya başlamasından saatler sonra geldi. Bu, halihazırda yaşlılara güçlendirici olarak Pfizer-BioNTech sunan İsrail ve Avrupa ülkelerinin planlarını takip ediyor.

DSÖ üçüncü doz aşılara karşı açıklama yaptı

Our World in Data'ya göre, dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 29'u en az bir doz Covid-19 aşısı yaptırdı, ancak bu sayı düşük gelirli ülkelerde yüzde 1'e yakın. Genel Direktör Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Tüm hükümetlerin halklarını Delta varyantından koruma kaygısını anlıyorum. Ancak küresel aşı tedarikinin çoğunu zaten kullanmış olan ülkelerin daha da fazlasını kullanmasını kabul edemeyiz" dedi.

İsrail, 60 yaşın üzerindeki insanlara Pfizer-BioNTech aşısının destekleyici dozlarını sunmaya başladı. Reuters'in bildirdiğine göre Başkan Isaac Herzog, Cuma günü üçüncü aşısını alarak kampanyayı başlattı. Almanya ve Fransa aşılananlara üçüncü dozları uygulama yolunda ilerliyor. Her iki ülkede de yaşlılar ve bağışıklık sistemi zayıf olan kişiler, Eylül ayından itibaren destek randevuları alabilecek.

Washington Post'a göre İngiltere de ulusal sağlık uzmanlarından onay alması halinda Eylül ayında üçüncü doza başlamaya hazır. Reuters'in bildirdiğine göre ABD henüz üçüncü doz konusunda araştırma yapmadı, ancak Beyaz Saray gerekirse takviye sağlamaya hazır olduğunu söyledi.

DSÖ'nün Çarşamba günü yaptığı açıklamanın ardından basın sekreteri Jen Psaki, ABD'nin hem destekleyici aşılar yapabileceğini hem de fazla aşıyı diğer ülkelere bağışlayabileceğini söyledi. Bununla birlikte DSÖ tarafından yapılan bir analize göre, güçlendiricileri bu yıl kullanmayı düşünen 11 ülke 50 yaşın üzerindeki herkese aşı yaparsa küresel arzın kabaca 440 milyon dozu tüketilecek.