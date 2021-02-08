DSÖ Wuhan'da Yaptığı İncelemede Önemli İpuçları Buldu!

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Wuhan'da yaptığı incelemede önemli ipuçları buldu. Peki, Wuhan'da elde edilen ipuçları neler oldu? DSÖ tarafından yapılan açıklamaya ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

DSÖ Wuhan'da Yaptığı İncelemede Ne Buldu?

COVID-19 salgını Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktığı günden bu zamana kadar pek çok komplo teorisi ortaya atıldı. Komplo teorileri arasında yeni tip koronavirüsün laboratuvardan yayılması da yer alıyordu. Bu komplo teorilerinin ortaya atılmasının ardından tüm dünyada çok sayıda insanın kafasında birtakım soru işaretleri oluşmuştu. Dünya Sağlık Örgütü, bu teorilere son vermek ve insanların kafasında oluşan soru işaretini gidermek için çalışmalara başlamıştı.

DSÖ'de görevli bir araştırma ekibi, geçtiğimiz haftalarda yeni tip koronavirüsün kökenini araştırmak için Çin’in Wuhan şehrine gitmişti. 13 kişiden oluşan ekip, ilk olarak iki hafta boyunca karantinada kalmıştı. Karantina süresinin tamamlanmasının ardından ekip, virüsün nerede ve nasıl ortaya çıktığına ilişkin incelemeler yapmaya devam ediyor. DSÖ ekibinde yer alan bir yetkili, yapılan incelemelerin son durumuna dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Araştırma ekibinde yer alan Dr. Peter Daszak, popüler video konferans platformu Zoom üzerinden Bloomberg'e yaptığı açıklamada, “Wuhan’daki Huanan’da yer alan canlı hayvan pazarında çok önemli ipuçları bulduk. Çinli yetkililer de son birkaç aydır bölgede incelemelerini sürdürüyor. Arka planda çalışıyorlar ve bilgilere ulaşmaya çabalıyorlar" ifadelerini kullandı.

Wuhan'da yer alan canlı hayvan pazarının temizlendikten sonra incelemelerin gerçekleştiğini belirten Dr. Daszak, "Ortam temizlenmiş olsa bile insanlar buradan aceleyle kaçtılar ve ekipmanlarını bıraktılar, burada kanıtlar bıraktılar ve biz de bunlara bakıyoruz. O zaman bilmediğimiz şeyleri şimdi biliyoruz. Örneğin semptom göstermeyen vakalar olduğunu ya da bu hastalığın soğuk algınlığına benzediğini o zaman bilmiyorduk" şeklinde konuştu.

İnceleme sürecinin devam ettiğini söyleyen Dr. Daszak, ekibin elde ettiği ipuçlarını henüz açıklamadı. İlerleyen zamanlarda elde edilen ipuçların açıklanması bekleniyor.

Türkiye Koronavirüs Son Durumu

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamaya göre ülkemizde 7 Şubat tarihinden itibaren toplam vaka sayısı 2.531.456 oldu. Ülkemizde COVID-19 salgını nedeni ile hayatını kaybeden sayısı 26.797’ye yükseldi. İyileşen hasta sayısının 2.440.706 olduğu açıklandı. Ağır hasta sayısının 1.317 olduğu belirtildi. 7 Şubat tarihinde günlük vaka sayısı 6.670, hasta sayısı ise 623 olarak açıklandı.