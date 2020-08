DualSense Batarya Kapasitesi ile Kullanıcıları Tatmin Edecek

Sony önümüzdeki aylarda yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5 ile tüketicilerin karşısına çıkmayı ve oyun deneyimini baştan aşağı değiştirmeyi hedefliyor. Tabii iyi bir deneyimin en önemli parçası, bunu uzun bir süre sürdürebilmekten geçiyor. Bu kapsamda yeni bir sızıntı DualSense batarya kapasitesi hakkında merak edilen tüm detaylara ışık tutuyor.

Twitter kullanıcısı @Galaxy666 şirketin yeni kontrolörlerinden birisini test ettiğini iddia ederek bazı görüntüler paylaştı.

Burada dikkatleri çeken detaylardan birisi ise yeni kontrolörün batarya kapasitesi oldu. Eğer elinizde bir DualShock 4 varsa 800 mAh ya da daha yenisinde 1,000 mAh bataryaya sahipsiniz. Buna karşın yeni modelin, yani DualSense'in batarya kapasitesinin 1,560 mAh olduğu iddia ediliyor.

hands on #PS5 controller #Dualsense5 , just got a short test on it. The battery capacity is 1560mA, much more than the PS4 one. pic.twitter.com/bS0wako69J