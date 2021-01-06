DualSense Özellikleri Xbox Series Kollarına Getirilebilir: Microsoft Anket Yapıyor

Microsoft tarafından DualSense özellikleri Xbox Series kollarına getirilebilir. Amerika menşeli şirket, halihazıda bir anket yapıyor ve muhtemelen yapılacak olan hamle buna bağlı olarak şekillenecek. Detaylar haberimizde.

Geçtiğimiz sene yeni nesil konsollar ve hem yeni nesil hem de yeni nesle aktarılacak olan oyunlar ile ilgili tanıtımların yapıldığı bir sene olmuştu. Oldukça geniş bir zamana yayılan sürecin ardından da Kasım ayı ayı içerisinde PlayStation 5 ve Xbox Series S / X ile buluşmuştuk. Hem Microsoft hem de Sony, genel olarak oyunculara olabilecek en iyi deneyimi sunabilmek için çaba sarf ettiler. Haliyle her iki taraf da üreticisi oldukları konsollarda birçok teknik imkana yer verdiler. Ne var ki Sony tarafında durum biraz daha farklı. Öyle ki başlı başına bir DualSense etkeni var. Bu kontrol kolunda kullanılan teknoloji sayesinde, oynadığımız oyunlardaki gerçekçilik anlayışı bir adım daha öteye taşınıyor. Zaten hangi PlayStation 5 incelemesine bakarsanız, DualSense için ayrı bir bölüm oluşturulduğunu görebilirsiniz. Bu da Sony’yi mevcut nesildeki rekabette otomatik olarak bir adım öteye taşıyor. Görünen o ki Microsoft cephesi bu açığı kapatmanın yollarını arıyor ve çözümü de bulmuş olabilir.

Xbox Series Kolları DualSense Özelliklerini Kazanacak Mı?

Yakın bir zamanda Techradar sitesine yansıyan bir habere göre Microsoft, Xbox Series S ve Xbox Series X kullanıcılarına anketler göndermeye başlamış. Anketin vasıtasıyla öğrenilmek istenen ise kullanıcıların DualSense özelliklerini isteyip istemediklerini öğrenebilmek. Bunun dışında, her iki modelin de tam bir yeni nesil konsol hissiyatı yaşatıp yaşatmadığı yönünde de çok çeşitli sorular bulunuyor.

Yapılan anket elbette DualSense özelliklerinin mevcut Xbox Series modellerinin kontrol kollarına aktarılacağının teyidi değil. Ancak katılımda bulunan kullanıcılar tarafından yapılacak olan geri dönüşlere bağlı olarak, standart kontrol kollarında revizyona gidilmesi veya yeni nesil Xbox Elite kontrol kollarında bu yönde geliştirmelerin yapılabilecek oluşunu tahmin edebilir. Yine de Microsoft tarafından yapılacak olan resmi açıklamayı beklemekte fayda var.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce DualSense özellikleri Xbox Series kollarına gelmeli mi? Düşüncelerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.