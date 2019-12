DualShock 5 için İlk Görsel Yayınlanmış Olabilir

Hollanda merkezli bir internet sitesi, DualShock 5 için beklenmedik bir yayın yaptı. Yakın zaman sonra tanıtılması beklenen PlayStation 5 ile oyuncuların karşısına çıkması beklenen yeni kontrolör DualShock 5 için hazırlanan tasarım görsellerini elde ettiğini iddia eden internet sitesi, görselleri takipçileriyle paylaştı.

Bir hafta kadar düzenlenen The Game Awards etkinliği sırasında Microsoft yeni nesil oyun konsolu Xbox Series X ile ilgili tanıtım etkinliği düzenlemişti. Yaşanan bu hadiseden sonra Sony tarafından açıklama beklenirken, yeni Xbox sonrasında Sony de PS5 için hazırlanan Godfall isimli oyunu göstererek, yeni konsolun ilk sinyalini vermişti.

Godfall tanıtımının ardından dikkat çekici bir başka paylaşım daha yapan Sony, DualShock 4 için hazırladığı bir geliştirme aletini piyasaya süreceğini duyurmuştu. DualShock 4 Back Button eklentisi ile oyunculara iki yeni düğme daha sunan Sony’nin, PS5 ile piyasaya sürülecek DualShock 5’te de aynı teknolojiyi yerleşik olarak sunacağı konuşulmaya başlanmıştı.

Bugün ortaya çıkan yeni görselde ise DualShock 5 için hazırlanan tanıtım afişlerinden birinin sızdırıldığı iddia edildi. Hemen aşağıda görebileceğiniz görselin yeni kontrlöre ait olduğu dile getirilirken, görselin patent başvurusundan alındığı bildirildi.

The #PS5 Dualshock 5 controllers based on the patent leaks.

By @Snoreyn pic.twitter.com/bXDMvAFSMt