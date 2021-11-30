Sony DualShock Benzeri Kontrolcü mü Geliştiriyor?

Japonya merkezli teknoloji devi Sony Interactive Entertainment, DualShock benzeri kontrolcü için bir patent aldı. Alınan patent, teknoloji devinin üzerinde çalıştığı kontolcünün nasıl bir görünüme sahip olacağını gözler önüne serdi.

DualShock Benzeri Kontrolcü Çıkacak mı?

Sony Interactive Entertainment'ın bir kontrolcü patentini aldığı ortaya çıktı. Yayımlanan patent görseline göre şirketin üzerinde çalıştığı kontrolcünün tasarımı PlayStation 5 isimli yeni nesil oyun konsolunun kontrolcüsü DualShock'a oldukça benziyor.

Patente göre kontrolcü, Nintendo Switch'in Joy-Con kontrolcüsüne ya da mobil cihazlar için geliştirilen Backbone'a benzer şekilde çalışacak. İki adet analogun yer aldığı koltrolcünün butonlarında kare, üçgen, çember gibi simgeler bulunuyor.

Japonya merkezli teknoloji devinin patentini aldığı kontrolcü mobil cihazlarda çalışacak. Görünüşe göre Sony, PlayStation oyuncuları tarafından çok beğenilen DualShock tasarımını mobil platforma taşımaya hazırlanıyor.

PlayStation CEO'su Jim Ryan, bu yılın başlarında yaptığı açıklamada, önümüzdeki yıl içerisinde bazı ikonik PlayStation IP'lerinin mobil cihazlara geleceğini söylemişti. Söz konusu oyunların ücretsiz olup olmayacağı ise belirtilmemişti.

Oyun dünyanın en önemli şirketlerinden bir tanesi olan PlayStation ayrıca eski bir Apple Arcade yöneticisini işe almıştı. Tüm bu gelişmeler, teknoloji devinin mobil cihazlar için kontrolcü piyasaya sürmeyi planladığını gösteriyor.

Şirketler tarafından alınan her patentin piyasaya sürülmediğini belirtelim. Bu nedenle Sony Interactive Entertainment, mobil cihazlar için aldığı kontrolcü patentini hayata geçirmeyebilir fakat şirketin attığı bazı adımlar bu ihtimali kuvvetlendiriyor.

En Çok Oynanan PlayStation 5 Oyunları

Fortnite Call of Duty: Black Ops Cold War FIFA 21 NBA 2K21 Assassin’s Creed Valhalla Destiny 2 MLB The Show 21 Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Demon’s Souls NBA 2K22

Japonya merkezli teknoloji devi Sony'nin PS5 konsolu üzerinden en fazla oynanan ikinci oyun Call of Duty: Black Ops Cold War oldu. Treyarch ve Raven Software tarafından geliştirilen video oyunu, Soğuk Savaş dönemini konu alıyor.

Paylaşılan listenin üçüncü sırasında başarılı futbol oyunu FIFA 21 yer aldı. Dördüncü sırada NBA 2K21 isimli basketbol oyunu yer alırken beşinci sırada ise Assassin's Creed Valhalla konumlandı.

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