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Dubai Polisi, Suçluları Uçan Motosiklet 'Hoverbike' İle Yakalayacak

Dubai Polisi Suçluları Uçan Motosiklet 'Hoverbike' İle Yakalayacak
Berk Baylançiçek
Berk Baylançiçek teknoloji
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İşin içinde Dubai varsa sadelikten ve sıradanlıktan söz edemezsiniz. Görkemli projelerin hayat bulduğu yer olan Dubai, adından yine bir hayli söz ettirecek. Star Wars filmlerinden hatırladığımız Speeder Bike'a çok benzeyen uçan motosiklet 'Hoverbike', Dubai polisinin son oyuncağı olacak.

Uçan taksiler, yüz tanıma teknolojisine sahip hava alanları ve son olarak Mars Bilim Şehri. Bu fütürist projelerin tek bir ortak noktası var, o da Dubai.

'Geleceğin şehri' olarak nitelendirilen Dubai, geleceğin ulaşım araçlarından biriyle yeniden gündeme geldi. Şehirde polis teşkilatı bundan böyle suçlularla mücadelede Hoverbike'ı kullanacak.

Hoverbike, Star Wars filminde İmparatorluk askerleri Scout Trooper’lar tarafından kullanılan Speeder Bike araçlarını hatırlatıyor.

Bkz:

Star Wars, Speeder Bike

Dubai polisinin lüks ve teknolojiyi ne kadar iyi bir şekilde harmanladığını hepimiz çok iyi biliyoruz. Lüks devriye arabaları, otonom sürüş yeteneğine sahip takip robotları, droneları ve robot memurları, polis teşkilatının ne kadar farklı bir yapıda olduğunun en büyük kanıtı.

Dubai polisi ile Rus drone üreticisi HoverSurf şirketinin ortak çalışması olan insan kontrollü uçan motosikletin tanıtımı, geçtiğimiz günlerde gerçekleşmişti.

Acil durumlarda trafik ve diğer engelleri atlamak için kullanılması planlanan Hoverbike, 5 metre yükseklikte uçarak saatte 70 km hıza çıkabiliyor.

Havada 25 dakika kadar uçabilen taşıt, yaklaşık 300 kilogram taşıma hacmine sahip. Ayrıca tamamen elektrikli olan hava aracında otonom sürüş yeteneği de bulunuyor.

İşte uçan motosiklet Hoverbike'ın nefes kesen videosu:

Dubai Uçan Taksileri Test Ediyor TEKNOLOJİ Dubai Uçan Taksileri Test Ediyor

Mars Bilim Şehri, Dubai Çölüne İnşa Edilecek TEKNOLOJİ Mars Bilim Şehri, Dubai Çölüne İnşa Edilecek

ETİKETLER: dubai hoverbike uçan motosiklet dubai polisi

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