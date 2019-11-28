Dubai, Tesla Cybertruck'ı Polis Arabası Yapacak

Dubai Polis Departmanı tarafından yapılan açıklamaya göre kurum, polis aracı filosuna Tesla Cybertruck eklemek istiyor.

Tesla Cybertruck ile Görev Yapabilirler

Dubia Polis Teşkilatı, resmi Twitter hesabı üzerinden attığı tweette resmi kurum logoları ile düzenlenen bir Tesla Cybertruck görseli paylaştı. Salı günü atılan tweetin açıklamasında ise '2020' yazısı yer almakta. Dubia Polis Başkomutanı Abdullah Khalifa Al Marri yaptığı açıklamada yeni araçların turistik bölgelerde kullanılmasını planladıklarını ve bu bölgelerde güvenlik varlıklarının artırılmasına yardımcı olacağını söyledi.

Bu pek de şaşırtıcı bir olay değil. Dubai Polis Departmanı, Bugatti Veyron'dan Lamborghini Aventador'a kadar en pahalı araçların yer aldığı lüks bir otomobil filosuna sahip.

شرطة دبي - 2020 - Dubai Police #CyberTruck pic.twitter.com/V9rMPLgjS4 — Dubai Policeشرطة دبي (@DubaiPoliceHQ) November 26, 2019

Doğru Seçim Olabilir

Cybertruck hem yapısı hem de duruşu ile polis filosu için doğru bir tercih olabilir. Soğuk preslenmiş paslanmaz çelik malzemeden yapılmış dış kasaya sahip olan model, "kurşun geçirmez" pencerelere sahiptir. Üç motor varyasyonuna sahip olan modelin en iyi seçeneği, sıfırdan yüze üç saniyede ulaşabilir. Bununla birlikte yaklaşık 800 km menzili ile de kendi kategorisinde oldukça iddialı olduğunu söyleyebiliriz.