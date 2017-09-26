Dubai Uçan Taksileri Test Ediyor

Birleşik Arap Emirlikleri'nde yer alan Dubai, Arap dünyasını inovasyona yönlendirecek iddialı planını duyurdu. Dünyanın ilk uçan taksisini test etmeye hazırlanan şehir, iki kişilik uçan taksi planıyla bir rüyayı daha gerçekleştirecek.

Alman drone firması Volocopter tarafından geliştirilen uçan taksi, 18 pervaden oluşuyor ve iki kişilik bir helikopteri andırıyor. Azami 30 dakikalık bir uçuş süresine sahip olan taksi, sorun çıkması halinde yedek pillere, rotorlara ve en kötü senaryo için de bir çift paraşüte sahip.

Uçan taksi planı hakkında konuşan Volocopter CEO'su Florian Reuter, "Akıllı telefonunuza yükleyeceğiniz bir uygulama ile size en yakın Volocopter'ı çağırabileceksiniz. Volocopter gelip sizi istediğiniz hedefe götürecektir" diyor.

Volocopter, tıpkı elektrikli otomobiller gibi sürücüsüz uçaklar üretiyor ve yeni nesil ulaşım sistemleri için harika bir vizyonu var. Daha şimdiden bir düzineden fazla Avrupa ve ABD merkezli şirket Volocopter'a ortak olmak için yarışa girdi.

Pazartesi günü yapılan test uçuşunda 200 metreye kadar yükselen uçan taksinin Dubai semalarında yaklaşık 5 dakika süzüldüğünü de söylemeden geçmeyelim.