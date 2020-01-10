DuckDuckGo, Arama Motorunda Avrupa'nın İlk Tercihi Oldu

Google, Android modellerinde Google alternatifi olarak belirlenecek arama motorunu anket ile seçti. Kullanıcılarına hangi arama motorunu telefonlarında görmek istediklerini soran şirketin anketine katılanların ezici çoğunluğu DuckDuckGo yanıtını verdi.

Avrupa Birliği'nin yakın zaman önce çıkardığı yeni tekel yasaları sonrasında Google zor durumda kalmıştı. Bugüne kadar Android işletim sisteminde kendi ürünlerini neredeyse zorunlu hale getiren şirket, yeni yasalar sonrasında üst üste büyük para cezalarıyla karşılaşmıştı. Bunu aşmak için Android kullanıcılarına önyüklü alternatifler sunmaya hazırlanan teknoloji devi, işe arama motoru ile başladı.

Avrupa'da yaşayan Android kullanıcılarına hangi arama motorunun Google'a alternatif olmasını istedikleri soruldu. Yapılan anket sonrasında birçok kullanıcı DuckDuckGo seçeneğini işaretlediler. DuckDuckGo, anketin yapıldığı Avrupa Birliği ülkelerinde ilk sıraya oturmuştu. Sadece Birleşik Krallık'ta DuckDuckGo yerine anket sonucunda Bing seçeneği ilk sırada görüldü.

Mart 2020'den başlamak üzere Android telefonların ilk kurulum ekranlarında arama motoru seçeneğinin çıkacağı da söylenenler arasında yerini aldı. Böylece yeni telefon alanlar, daha ilk saniyelerde telefonlarının arama motorunu Google yerine DuckDuckGo ya da Bing yapabilecekler.

Avrupa'nın en çok tercih ettiği Google alternatifi arama motorları