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DuckDuckGo, Arama Motorunda Avrupa'nın İlk Tercihi Oldu

duckduckgo google
Ramazan Tugay Kahraman
Ramazan Tugay Kahraman - | İnternet

Google, Android modellerinde Google alternatifi olarak belirlenecek arama motorunu anket ile seçti. Kullanıcılarına hangi arama motorunu telefonlarında görmek istediklerini soran şirketin anketine katılanların ezici çoğunluğu DuckDuckGo yanıtını verdi. 

Avrupa Birliği'nin yakın zaman önce çıkardığı yeni tekel yasaları sonrasında Google zor durumda kalmıştı. Bugüne kadar Android işletim sisteminde kendi ürünlerini neredeyse zorunlu hale getiren şirket, yeni yasalar sonrasında üst üste büyük para cezalarıyla karşılaşmıştı. Bunu aşmak için Android kullanıcılarına önyüklü alternatifler sunmaya hazırlanan teknoloji devi, işe arama motoru ile başladı.

Avrupa'da yaşayan Android kullanıcılarına hangi arama motorunun Google'a alternatif olmasını istedikleri soruldu. Yapılan anket sonrasında birçok kullanıcı DuckDuckGo seçeneğini işaretlediler. DuckDuckGo, anketin yapıldığı Avrupa Birliği ülkelerinde ilk sıraya oturmuştu. Sadece Birleşik Krallık'ta DuckDuckGo yerine anket sonucunda Bing seçeneği ilk sırada görüldü.

Mart 2020'den başlamak üzere Android telefonların ilk kurulum ekranlarında arama motoru seçeneğinin çıkacağı da söylenenler arasında yerini aldı. Böylece yeni telefon alanlar, daha ilk saniyelerde telefonlarının arama motorunu Google yerine DuckDuckGo ya da Bing yapabilecekler.

Avrupa'nın en çok tercih ettiği Google alternatifi arama motorları

Ülke Kazananlar
Avusturya DuckDuckGo, GMX, Info.com
Belçika DuckDuckGo, Info.com, Qwant
Bulgaristan DuckDuckGo, Info.com, PrivacyWall
Hırvatistan DuckDuckGo, Info.com, PrivacyWall
Çekya DuckDuckGo, Info.com, Seznam
Danimarka DuckDuckGo, Givero, Info.com
Estonya DuckDuckGo, Info.com, Yandex
Finlandiya DuckDuckGo, Info.com, Yandex
Fransa DuckDuckGo, Info.com, Qwant
Almanya DuckDuckGo, GMX, Info.com
Yunanistan DuckDuckGo, Info.com, Qwant
Macaristan DuckDuckGo, Info.com, PrivacyWall
İzlanda DuckDuckGo, Info.com, PrivacyWall
İrlanda DuckDuckGo, Info.com, PrivacyWall
İtalya DuckDuckGo, Info.com, Qwant
Letonya DuckDuckGo, Info.com, Yandex
Lihtenştayn DuckDuckGo, Info.com, Qwant
Litvanya DuckDuckGo, Info.com, Yandex
Lüksemburg DuckDuckGo, Info.com, Qwant
Malta DuckDuckGo, Info.com, PrivacyWall
Hollanda DuckDuckGo, GMX, Info.com
Norveç DuckDuckGo, Info.com, PrivacyWall
Polonya DuckDuckGo, Info.com, Yandex
Portekiz DuckDuckGo, Info.com, Qwant
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi DuckDuckGo, Info.com, PrivacyWall
Romanya DuckDuckGo, Info.com, PrivacyWall
Slovakya DuckDuckGo, Info.com, Seznam
Slovenya DuckDuckGo, Info.com, PrivacyWall
İspanya DuckDuckGo, Info.com, Qwant
İsveç DuckDuckGo, Info.com, PrivacyWall
Birleşik Krallık Bing, DuckDuckGo, Info.com

 

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