DuckDuckGo, Google FLoC Hakkında Kullanıcıları Uyardı!

DuckDuckGo, kullanıcılara Google FLoC (Federated Learning of Cohorts) ile ilgili önemli bir uyarı yaptı. Gizlilik odaklı arama motoru ve web tarayıcısı olarak bilinen DuckDuckGo, Google'ın kullanıcıları izlemek için kullandığı yeni yöntemin gizlilik açısından oldukça kötü olduğunu ifade etti.

DuckDuckGo Neden Google FLoC Kullanılmasını İstemiyor?

DuckDuckGo, Google'ın reklamlar için kullanmaya başladığı yeni veri toplama yönteminin gizlilik açısından kötü olduğunu belirtti. Ona göre Federated Learning of Cohorts olarak bilinen yeni yöntem, kullanıcıları tarama geçmişine göre bir gruba koyuyor ve herhangi bir web sitesinin onları hedeflemek için grup kimliğini alabiliyor.

Google'ın yeni yöntemi, kullanıcıları takip etmek ve onlara ilgi alanları ile ilgili reklamlar sunmanın daha gizlilik odaklı bir yolu olarak biliniyor. Google'ın yeni yöntemi hakkında yaptığı açıklama şu şekildeydi:

"Federated Learning of Cohorts, web kullanıcılarının benzer ilgi alanlarına sahip büyük bir insan grubunu bir araya getirerek onlara kendi ilgi alanları ile alakalı işletme reklamlarına ulaşması için yeni bir yol sunar. Bu yöntem, kalabalığın içindeki bireyleri etkili bir şekilde gizler."

Şirket, yeni yöntemini Chrome'da uygulamaya başlayacak ve web tarayıcısını kullanan tüm kullanıcıların yeni sisteme otomatik olarak geçmesini sağlayacak. DuckDuckGo'ya göre bir Google Chrome kullanıcısıysanız Google'ın yeni izleme yöntemine otomatik olarak geçeceğinizi öğrenmek sizi oldukça şaşırtabilir.

Şirket, cuma günü yaptığı açıklamada, "Üçüncü taraf çerezler olmadan göz atma geçmişinizden elde edilen ilgi alanlarına ve demografik bilgilere göre sizi gruplandırarak ürpertici reklam ve diğer içerik hedeflemelerini mümkün hale getiriyor. Google, kısa bir deneme süresinin ardından yeni izleme yöntemini kullanıcının tercihine bağlı olarak kullanılmasını sağlamamaya karar verdi ve bunun yerine yeni yöntemini milyonları dahil ederek uygulamaya başladı" sözlerine yer verdi.

DuckDuckGo, insanları şu ifadeleri kullanarak Chrome'un yeni takip sisteminin önüne geçmeye çağırdı:

"Google Chrome'u kullanmayın! Şu anda FLoC sadece Google Chrome'da ve başka hiçbir web tarayıcısı bunu uygulamaya yönelik bir planının olduğunu veya buna ilgi duyduğunu söylemedi. İndirmesi ücretsiz olan çeşitli web tarayıcıları var ve kullanıcılara rehberimizde Google alternatiflerine yönelmelerini öneriyoruz. iOS veya Android'de arama yaparken ve göz atarken sınıfının en iyi gizlilik korumasını sunan kendi mobil tarayıcımızı kullanmanızı tavsiye ederiz."

Şirket, Google'ın yeni yöntemini otomatik olarak kullandırmaya başlamasından sonra kullanıcıların web sitelerinde izlenmemesi için kendi Chrome uzantısına izleyici engelleme özelliğini geliştirdiğini söyledi ancak şirketin uzantıyı kullanıcılara sunabilmesi için Google'ın güncellenmiş versiyonu onaylamasına ihtiyacı var.