DuckDuckGo Günlük Arama Sayısı Dudak Uçuklatıyor

Gizlilik odaklı arama motoru DuckDuckGo, günlük arama sayısı ile büyük bir başarının altına imza attı. Kullanıcıların çevrim içi gizliliğine önem veren arama motorunun kullanım oranında çok ciddi bir artış yaşandı.

DuckDuckGo Günlük Arama Sayısı Ne Kadara Ulaştı?

İlk olarak 2008 yılında kurulan arama motorunun günlük arama sayısı belli oldu. Son zamanlarda gündemin en önemli konulardan biri olan gizlilik sorununa bir çözüm olarak geliştirilen hizmet, ulaştığı günlük arama sorgu sayısı ile dudak uçuklattı.

Bleeping Computer tarafından yayımlanan rapora göre gelişmiş gizlilik koruma sahip bir arama motorunun günlük arama sayısı 100 milyonu aştı. Böylelikle geçtiğimiz yıla kıyasla yüzde 47'lık bir artış yaşandı.

Günlük arama sayısına baktığımızda milyonlarca kullanıcının Amerika Birleşik Devletleri merkezli yazılım devi Google'ın arama motorunun yanı sıra çevrim içi gizlilik odaklı DuckDuckGo arama motorunu kullandığını görüyoruz.

Gizliliğe önem veren insanların sık sık kullandığı DuckDuckGo'nun toplam arama sorgusu 34,6 milyara ulaştı. Bu miktar, geçtiğimiz yıl 23,6 milyar seviyesindeydi. Açıklanan veriler, dünya genelinde büyük bir popülerliğe sahip olan arama motorunun zaman içerisinde büyük bir aşama katettiğini gözler önüne seriyor.

DuckDuckGo Nedir, Güvenli mi?

DuckDuckGo, kuruluşu 2008 yılına dayanan bir arama motorudur. Bazı arama motorlarının aksine reklam ve benzeri deneyimler için kullanıcı verilerini toplamıyor ve başka şirketlerle paylaşmıyor. Kullanıcının IP adresi gibi önemli bilgilerini de kayıt altına almıyor.

Bu durum, şirketin gelir akışının kesintili olmasına yol açsa da kullanıcı verilerinin kişisel olarak kalması gerektiğine olan inancına bağlı kalmasını sağlıyor. Popüler arama motoru, gizliliğe önem veren insanlar için geliştirildiğinden aramalarınızın gizli kalmasını isteyen kullanıcılar tarafından mutlaka kullanılmalıdır.

Şirket, geçtiğimiz haftalarda DuckDuckGo masaüstü tarayıcı üzerinde çalıştıklarını duyurmuştu. Yapılan açıklamada, masaüstü tarayıcısının tıpkı mobil tarayıcı gibi kullanıcıların çevrim içi gizliliğine önem vereceği belirtilmişti.

Kullanıcı gizliliğine oldukça önem veren DuckDuckGo'nun günlük arama sayısı hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz, gün içerisinde internette gezinmek için hangi arama motorunu kullanıyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.