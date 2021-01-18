Google’ın Tahtı Sallanıyor: DuckDuckGo Günlük Arama Sayısı Dudak Uçuklattı

Google’ın arama motorunun aksine gizlilik odaklı bir arama motoru olan DuckDuckGo günlük arama sayısı ile internet kullanıcılarının dudağını uçuklattı. 2008 yılında kurulan ve kullanıcıların gizliliğini korumak için sürekli geliştirilen arama motoru, her gün milyarlarca arama gerçekleştirilen Google’a yetişmesine yardımcı olacak ilk adımını attı.

DuckDuckGo Günlük Arama Sayısı Ne Kadar?

Uzun bir zamandır faaliyetlerini kesintisiz sürdüren arama motoru, başlangıcından bu yana bir gün içerisinde en çok arama sorgusunu yaptı. Arama motorunda günlük yapılan arama sayısı, dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden Google’ın sahip olduğu arama motorunun günlük arama sayısının küçük bir kısmına ulaşmış olsa da ilk ve en önemli adımı attığı söylenebilir.

Son zamanlarda gündemin en önemli konulardan biri olan gizlilik sorununa bir çözüm olarak geliştirilen hizmet, kuruluşundan bu yana ilk kez dudak uçuklatıcı sayıda arama sorgusu gerçekleştirdi. Arama motorunda yapılan günlük arama sorgusu, 100 milyona ulaştı. Bu sorgu sayısı her ne kadar Google’ın günlük sorgu sayısının küçük bir kısmını oluştursa da şirket için önemli bir adım olduğu ortadadır. WhatsApp Messenger gizlilik sözleşmesi ile gündeme gelen gizlilik sorunlarından sonra arama motorunun gittikçe çok daha öneme sahip olacağı tahmin ediliyor.

Google günlük arama sorgusu sayısına ilişkin herhangi bir istatistiksel veri sağlamıyor ancak çeşitli analiz şirketlerine göre her gün bir milyardan fazla arama sorgusu gerçekleştiriyor. SEO Tribunal’a göre şirketin arama motoru ile her gün 5,8 milyar arama gerçekleştiriliyor. DuckDuckGo’nun 2020 yılındaki pazar payı, Google’ın %91,54’ü karşısında yalnızca %0,45’ti. Bu, DuckDuckGo’nun kullanıcı verilerini reklamcılık şirketleri ile paylaşmayı kesin olarak reddetmesi ile birleştiğinde çok da şaşırtıcı bir oran olmaktan çıkıyor.

DuckDuckGo Nedir, Güvenli mi, Kullanılmalı mı?

DuckDuckGo, kuruluşu 2008 yılına dayanan bir arama motorudur. Bazı arama motorlarının aksine reklam ve benzeri deneyimler için kullanıcı verilerini toplamıyor ve başka şirketlerle paylaşmıyor. Kullanıcının IP adresi gibi önemli bilgilerini de kayıt altına almıyor. Bu şirketin gelir akışının kesintili olmasına yol açsa da kullanıcı verilerinin kişisel olarak kalması gerektiğine olan inancına bağlı kalmasını sağlıyor. Bu arama motoru, gizliliğe önem veren insanlar için geliştirildiğinden aramalarınızın gizli kalmasını isteyenler tarafından mutlaka kullanılmalıdır.