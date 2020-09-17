DuckDuckGo iOS Sürümüne Beklenen Özellik Geldi

iOS 14 güncellemesinin ardından kullanıcılar varsayılar tarayıcılarını değiştirebiliyor. Popüler web tarayıcısı DuckDuckGo, kullanıcıların iOS uygulamasını iOS 14'te sistem varsayılanı olarak ayarlamalarını sağlayan bir güncelleme yayınladı.

DuckDuckGo iOS 14 Varsayılan Tarayıcı Olarak Ayarlanabiliyor

7.53.0 sürüm numarasına sahip DucDuckGo iOS uygulaması ile beraber iOS 14 işletim sistemini kullanan iPhone modellerinde varsayılan tarayıcı değişikliği yapabilmek mümkün hale geldi. Apple'ın mobil işletim sistemi ilk kez kullanıcıların varsayılan bir web tarayıcısı ve e-posta uygulaması seçmesine izin veriyor.

DuckDuckGo güncellemesi varsayılan tarayıcı özelliğine ek olarak kullanıcıların widget biçiminde ana ekrana web araması ve favoriler eklemesine olanak tanıyor. DuckDuckGo iOS uygulaması App Store üzerinden indirilebilmekte.

Sizler DuckDuckGo hakkında neler düşünüyorsunuz? Siz hangi tarayıcıyı kullanıyorsunuz? Yorumlar kısmından görüşlerinizi bizlerle ve diğer okurlarımız ile paylaşmayı unutmayın! DuckDuckGo indir butonundan DuckDuckGo'yu kısa sürede indirebilirsiniz.