DuckDuckGo Masaüstü Tarayıcı Geliyor: Chrome'dan Daha Hızlı!

DuckDuckGo, masaüstü tarayıcı için kollarını sıvadı. Bilgisayarlar için geliştirilmekte olan internet tarayıcısının Google Chrome'dan daha hızlı olacağı belirtildi. Çevrim içi gizliliğe oldukça önem verecek tarayıcıya dair merak edilen detaylar haberimizde.

Çevrim içi gizlilik, oldukça büyük bir öneme sahiptir. Bu sebepten ötürü birçok şirket, kullanıcıların gizliliğine önem verir. Bu şirketler arasında yıllardır gizlilik odaklı özellikler geliştirien DuckDuckGo da yer alıyor.

2008 yılında kurulan şirketin arama motoru, diğer arama motorlarının aksine reklam ve benzeri deneyimler için kullanıcıların verilerini toplamıyor ve diğer şirketler ile paylaşmıyor. Kullanıcının IP adresi gibi oldukça önemli bilgileri kayıt altına almıyor.

Şirketin arama motorunun yanı sıra Android ve iOS platformları için bir web tarayıcısı da bulunuyor. Kullanıcılar tarafından oldukça yoğun ilgi gören tarayıcının şu anda masaüstü sürümü yer almıyor. Dolayısıyla kullanıcılar, gizlilik odaklı DuckDuckGo tarayıcısını sadece telefon veya tablet üzerinden kullanabiliyor.

DuckDuckGo Masaüstü Tarayıcı Neler Sunacak?

DuckDuckGo, yayımladığı blog yazısında, oldukça uzun bir süredir merak içerisinde beklenen masaüstü tarayıcısını duyurdu. Masaüstü sürümünün şu anda kapalı beta sürecinde olduğu belirtildi. Yapılan açıklamada, masaüstü tarayıcısının tıpkı mobil tarayıcı gibi kullanıcıların çevrim içi gizliliğine önem vereceği belirtildi.

İnternet tarayıcısında karmaşık ayarların olmayacağı açıklandı. Ayrıca tarayıcıda yanıltıcı uyarılar da bulunmayacak. Böylelikle kullanıcı deneyiminin üst seviyede olması sağlanacak. Program, çok güçlü gizlilik koruması ile birlikte gelecek.

Gizlilik odaklı web tarayıcısının basit bir kullanıma ve başarılı kullanıcı arayüzüne sahip olacağı açıklandı. Gerçekleştirilen ilk testlerde DuckDuckGo'nun masaüstü sürümünün Google Chrome'dan önemli ölçüde daha hızlı olduğu tespit edildi.

Duyurulduğu andan itibaren dünya genelinde çok sayıda internet kullanıcısı tarafından merak içerisinde beklenmeye başlanan web tarayıcısının ne zaman piyasaya sürüleceği henüz bilinmiyor. Tarayıcının kapalı beta aşamasında olduğu göz önünde bulundurulduğunda kullanıcıların uzun süre daha beklemesi gerekebilir.

DuckDuckGo masaüstü tarayıcı hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce şu anda geliştirilmekte olan gizlilik odaklı tarayıcı, tıpkı mobil cihazlardaki gibi popüler olabilir mi? DuckDuckGo ekibinin üzerinde çalıştığı internet tarayıcısı ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.