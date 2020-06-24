Düğün Salonları Genelgesi Yayınlandı! İşte Düğünlerde Alınacak Tedbirler

İçişleri Bakanlığı, yeni düğün salonları genelgesini valiliklere gönderdi. Düğün salonlarında yeni dönem başlıyor. 1 Temmuz tarihi itibarıyla açılacak düğün salonlarında alınacak tedbirler “Düğün Törenlerinde Uygulanacak Tedbirler” genelgesi ile açıklığa kavuştu.

Düğün Salonları Genelgesi 81 İl Valiliğine Gönderildi

İçişleri Bakanlığı, yeni düğün salonları genelgesini 81 il valiliğine gönderdi. Genelgede salgının görüldüğü andan itibaren Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu’nun önerileri, Cumhurbaşkanı’nın talimatları doğrultusunda salgının/bulaşmanın toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutmak amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirildiği hatırlatıldı.

Alınan tedbirler sonucunda virüsün yayılma ve bulaşma hızının azalması, vaka artış hızının düşüşe geçmesi yönünde kaydedilen olumlu gelişmeler doğrultusunda kontrollü normalleşme sürecine geçilmesi üzerine Cumhurbaşkanı’nın başkanlığında 9 Haziran’da gerçekleştirilen Kabine Toplantısı’nda Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda düğün salonlarının 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren belirlenen kurallara uygun şekilde hizmet vermeye başlayabilecekleri kararı alındığı ifade edildi.

Düğün Salonlarında Alınacak Tedbirler (Önlemler)