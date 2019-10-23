Düğün hazırlığı sırasındaki çiftlerin düğün firmalarından fiyat teklifi alarak anlaşma yapabilmesini sağlayan ve düğün planlaması üzerine ücretsiz danışmanlık imkanı sunan DüğünBuketi.com, 10 Milyon TL değerleme ile yatırım aldı.

10 Milyon TL Değerlemeye Ulaştı

DüğünBuketi.com tarafından yapılan duyuruda yatırım yapan kişi ve kurumlara da yer verildi. Lider yatırımcı Atanova Ventures başta olmak üzere Startupfon.com yatırımcılarından Doruk Pala, TR Angels partnerlerinden Atakan Atalar ve yatırımcı Deniz Güvenen şirkete yatırımlarda bulundu. Yapılan yatırımlarla birlikte şirketin değerlemesi 10 Milyon TL seviyesine ulaştı.

2016 yılında İzmir'de faaliyete başlayan DüğünBuketi.com, 2017 yılında İstanbul'da ve 2018 yılında ise Ankara'da faaliyete başladı. 2019 yılı itibarıyla Adana, Antalya, Aydın, Bursa, Kocaeli ve Muğla gibi illerde de hizmete başlayan şirket, hızla genişlemeye devam ediyor.

Hizmete üç kişi ile başlayan DüğünBuketi.com, şu an illere yayılmış bir kadro yapısına sahip. Büyümenin daha başlangıç olduğunu belirten DüğünBuketi.com Kurucusu Bilgehan Yılmaz, Türkiye'deki büyümelerin yanında Amerika, Avrupa ve Arap ülkelerine de açılmayı hedeflediklerini belirtti.

İşte Bazı İstatistikler ile DüğünBuketi.com