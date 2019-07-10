Düğünlerde En Çok Hangi Şarkılar Çalınıyor? Spotify'dan Özel Liste

Dünyanın en popüler dijital müzik platformu Spotify, düğünlerde dinlenen popüler şarkıları çalma listesi olarak yayınladı. Şu sıralar evlenmeyi düşünüyor, düğününüzde çalacak şarkıların seçiminde zorlanıyorsanız Spotify’ın düğün özel çalma listesine bakmanızı tavsiye ederiz.

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte evlilik sezonu da açıldı. Neredeyse her gün sosyal mecralarda yakınlarımızın, arkadaşlarımızın düğün fotoğraflarına, videolarına rastlıyoruz. Düğünlerin ardı arkasının kesilmediği bu sıcak yaz günlerinde 1 numaralı müzik servisi Spotify’dan ilginç bir çalma listesi geldi. Mekan seçimlerini yapıp tüm düğüne eşlik edecek müziğin seçiminde zorlanan, bir türlü karar veremeyen çiftler için düğün çalma listesi paylaştı. Türkiye’de kullanıcılar tarafından oluşturulan düğün çalma listelerine en çok eklenen şarkılara baktığımızda oyun havası, en hareketli pop şarkıları, nostalji şarkıları gibi farklı türler karşımıza çıkıyor.

Düğün çalma listelerine en çok eklenen şarkılar