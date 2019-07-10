Düğünlerde En Çok Hangi Şarkılar Çalınıyor? Spotify'dan Özel Liste

Dünyanın en popüler dijital müzik platformu Spotify, düğünlerde dinlenen popüler şarkıları çalma listesi olarak yayınladı. Şu sıralar evlenmeyi düşünüyor, düğününüzde çalacak şarkıların seçiminde zorlanıyorsanız Spotify’ın düğün özel çalma listesine bakmanızı tavsiye ederiz.
Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte evlilik sezonu da açıldı. Neredeyse her gün sosyal mecralarda yakınlarımızın, arkadaşlarımızın düğün fotoğraflarına, videolarına rastlıyoruz. Düğünlerin ardı arkasının kesilmediği bu sıcak yaz günlerinde 1 numaralı müzik servisi Spotify’dan ilginç bir çalma listesi geldi. Mekan seçimlerini yapıp tüm düğüne eşlik edecek müziğin seçiminde zorlanan, bir türlü karar veremeyen çiftler için düğün çalma listesi paylaştı. Türkiye’de kullanıcılar tarafından oluşturulan düğün çalma listelerine en çok eklenen şarkılara baktığımızda oyun havası, en hareketli pop şarkıları, nostalji şarkıları gibi farklı türler karşımıza çıkıyor.
Düğün çalma listelerine en çok eklenen şarkılar
- Sezen Aksu – Rakkas
- Ömer Faruk Bostan – Erik Dalı / Sendemi Oldun Ankaralı / Huriyem
- Tarkan – Gül Döktüm Yollarına
- Coşkun Direk – Ankara'nın Bağları
- Pharrell Williams – Happy - From "Despicable Me 2"
- Sezen Aksu – Onu Alma Beni Al
- Duman – Senden Daha Güzel
- Sezen Aksu – Kaçın Kurası
- Sezen Aksu – Seni Yerler
- Bruno Mars, Mark Ronson – Uptown Funk
- Mezdeke – Ya El Yelil
- Tarkan – Ölürüm Sana
- Fatih Ürek – Hadi Hadi
- Metin Arolat – Dert Değil
- Sezen Aksu – Kutlama
- Tarkan – Şımarık
- MFÖ – Ele Güne Karşı
- Babutsa – Yanayım Yanayım
- Tarkan – Kuzu Kuzu
- Serdar Ortaç – Karabiberim
- Ed Sheeran – Shape of You
- Mirkelam – Tavla
- Emel Müftüoğlu – Hovarda
- Rengin – Aldatıldık
- Kenan Doğulu – Ben Güzelden Anlarım
- Özdemir Erdoğan – Bana Ellerini Ver
- Ed Sheeran – Thinking out Loud
- Gülşen – Bangır Bangır
- Coşkun Direk – Misket
- Yüksek Sadakat – Haydi Gel İçelim