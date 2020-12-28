Düğünlerde Telefonla Altın Takma Dönemi Başlıyor!

Yeni tip koronavirüs salgını ile birlikte hayatımızda birçok değişiklik yaşandı. Düğünlerde altın takma da bu değişikliklerin arasında yerini aldı. Üç genç tarafından geliştirilen uygulama sayesinde düğünlerde telefonla altın takma işlemi yapılabilecek. Konu ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

Düğünlerde Telefonla Altın Takma Nasıl Yapılır?

Yeni tip koronavirüsün olumsuz etkileri, virüsün dünyanın dört bir yanına yayıldığı ilk günden bu yana hissedilmeye devam ediyor. Birçok ülkenin COVID-19’la mücadele kapsamında kapanma gibi yollara başvurduğu bu zorlu günlerde insanların hayatı da bir hayli değişti. Salgın dolayısıyla düğünler başta olmak üzere çok sayıda insanın bir araya geldiği birçok toplu etkinliğe kısıtlama getirildi.

Bu dönemde yeni tip koronavirüsle mücadelede hayati öneme sahip olan maske, sosyal mesafe ve hijyen kuralları göz önünde bulundurularak bazı çözümler geliştirildi. Bunun son örneği ise altınları bire bir değil, akıllı telefondaki uygulama aracılığı ile takmak oldu. Hacettepe Teknokent’te üç genç bir uygulama geliştirdi. “Goldtag” olarak adlandırılan bu uygulama ile düğünlerde telefon üzerinden altın takılması mümkün hale geliyor.

Bankalarla entegreli olarak çalışan Goldtag uygulaması üzerinden kullanıcılar 7 gün 24 saat altın alıp satabiliyor. İş planlarının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından onaylandığını belirten şirketin kurucuğu ortağı Dolunay Sabuncuoğlu, “Kullanıcılar havale/EFT veya kredi/banka kartları ile Goldtag üzerinden 7 gün 24 saat güvenle uygun fiyatta altın alıp satabiliyor. Alım miktarı 0,1 gramdan başlayıp gram, çeyrek, yarım ve tam altın şeklinde devam ediyor. Alınan bu altınlar, uluslararası standart olan 995/1000 saflığında olup Kuveyt Türk Katılım Bankası kasalarında saklanıyor” ifadelerini kullandı ve sözlerine şu şekilde devam etti:

"Kullanıcılar düğün, sünnet düğünü, doğum günü, bebek görümü gibi etkinlikler için başlık açarak takı ve hediye kabul ediyor. Oluşturulan etkinlik başlığı ve içeriğini WhatsApp, Instagram ve Facebook gibi sosyal medya platformları aracılığıyla arkadaşları veya yakınlarıyla paylaşıp QR kod veya düğün kodu yardımıyla Goldtag üzerinden hediyelerini alabiliyor."

Sabuncuoğlu, uygulama hakkında yaptığı açıklamada, “Gün içerisinde alım ve satım arasındaki fark bakımından ülkemizde en uygun fiyatları veren üç kurumdan biriyiz. Bu konuda kullanıcılara avantaj sunuyoruz. İlerleyen dönemde amacımız Goldtag uygulamasını daha da geliştirmek. Bu kapsamda, aralarında fiziksel altın tesliminin de olduğu adımları atacağız” şeklinde konuştu.

Telefonla Altın Takma Uygulaması Goldtag Nasıl İndirilir?

Telefonunuz aracılığı ile düğünlerde altın takmak için kullanacağınız Goldtag uygulamasını aşağıda yer alan bağlantı üzerinden akıllı telefonunuza indirebilirsiniz.