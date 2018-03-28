Duke Nukem Rolünü John Cena Üstlenecek

Çekim aşamasına gelen Duke Nukem filminin başrolünde ünlü profesyonel dövüşçü John Cena’nın olacağına dair iddialar, bugün itibarıyla yapımcıdan gelen açıklamalarla doğrulandı.

Oyuncuların karşısına ilk kez 1991 yılında çıkan Duke Nukem, shoot-em-up ismi verilen oyun türünün en ünlü yapımlarından bir tanesi olmayı başarmıştı. Gerçek bir aksiyon sunan oyun, 90’lı yıllar boyunca en popüler yapımlar arasında yer almış ve Duke Nukem karakteri, unutulmazlar arasına ismini yazdırmıştı. Son olarak 2011 yılında Duke Nukem Forever ile bir önceki nesil konsollara ve bilgisayara çıkan seri için yakın zaman önce yeni iddialar ortaya atılmıştı.

Duke Nukem’in beyaz perdeye gelebileceğine dair yapılan haberlerin ardından filmin yapımcılarından bir tanesi olan Andrew Form resmi bir açıklama yaptı ve filmin çekim aşamasına geldiğini doğruladı. Aynı açıklamasında Duke Nukem rolünü ünlü dövüşçü John Cena’nın oynayacağını duyuran Andrew Form, henüz senaryonun tam anlamıyla yazılmadığını aktardı.

Şimdilik sadece filmin çekildiğine ve başrolünde John Cena’nın olacağına dair açıklama yapan Andrew Form, filmde nasıl bir hikaye göreceğimize ya da direkt olarak Duke Nukem oyunlarından hareketle bir hikayenin yazılıp yazılmayacağına dair bilgi vermedi. Form, “Deadpool işin içinden nasıl çıktıysa biz de Duke Nukem fikrini öyle halletmeyi düşünüyoruz.” minvalinde sözlerle açıklamasına son noktayı koydu.