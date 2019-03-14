Dün Büyük Uygulamalar ve İnternet Siteleri Neden Çöktü?

Facebook, Instagram, Whatsapp, Google Drive ve Gmail dün beklenmedik problemlerle karşılaşmışlardı. Facebook ailesinin internet sitelerine ve uygulamalarına bir süre ulaşılamazken, Gmail ve Drive bölgesel problemler yaşamışlardı.

Facebook ve Instagram Çöktü başlıklı haberimizde aktardığımız gibi dünyanın en çok kullanılan sosyal medya uygulamalarından ikisi birkaç saatlik erişim sıkıntısı yaşamışlardı. Dün akşam saatlerinde yaşanan erişim problemi hızlıca giderilirken, aynı günün sabah saatlerinde Google’ın yaşadığı problemler akıllara gelmişti.

Gmail ve Google Drive Birçok Ülkede Çöktü başlıklı haberimizde aktardığımız gibi Google servisleri, dün Türkiye saati ile 05.00 sularında çökmüştü. O saatlerde gün ortasını ya da sonunu yaşayan Japonya, Avustralya ve Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkelerde servislere erişilememesi, birçok problemi beraberinde getirmişti. Yaklaşık 1 saatlik erişim probleminden sonra Google servisleri kendilerine gelirken, problemin sebebi açıklanmamıştı.

Facebook, WhatsApp, Instagram, Google Drive ve Gmail’in yanı sıra dün akşam saatlerinde Etsy ve Birleşik Devletler Posta Servisi’nin internet siteleri de erişim problemleri yaşamışlardı.

Facebook ve Google uygulamaları neden çöktü?

Aynı gün içerisinde Facebook ve Google uygulamalarının kullanılamaz hale gelmesi, akıllarda soru işaretleri bıraktı. Benzer bir erişim problemi 2016 yılında da yaşanmış, bir seri saldırıdan sonra birçok internet sitesine erişim durmuştu. Reddit ve Twitter gibi sitelerin çökmesine sebep olan 2016 saldırılarının arkasında ise botnet olduğu belirtilmiti.

İnternet bağlantısı kullanan ev aletlerinin, kullanıcılarının izni olmadan belirli noktalara veri gönderir hale getirilmesi olarak tanımlanabilecek botnet sayesinde saldırganlar milyarca cihazı bazı sunuculara yönlendirerek, kullanılamaz hale getirmişti.

Dün akşam yaşanan problemin arkasında bir tür DDoS saldırısı olmadığından emin olduklarını dile getiren uzmanlar, birçok internet sitesinin çökmesinin ardındaki nedenin henüz tam olarak belli olmadığını aktardılar.

Büyük sitelerin Google Cloud ya da Amazon Web Services gibi sunucu şirketlerinin sunucularından, yani tek bir noktadan çalışmaları sebebiyle erişim problemlerinin ortak olabileceği söylenenler arasında yerini alırken, bir sunucu şirketinin yaşadığı küçük çaplı bir sorunun, erişim problemlerine yol açmış olabileceği ifade edildi.