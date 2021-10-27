Bilim Kurgu Filmi Dune 2 Çıkış Tarihi Açıklandı!

İlk filmi yoğun bir ilgi ile karşı karşıya kalan bilim kurgu türündeki Dune isimli yapımın devam filmi duyuruldu. Warner Bros ve Legendary Pictures tarafından yapılan açıklama ile bilrikte Dune 2 çıkış tarihi belli oldu. Filme ilişkin merak edilen ayrıntılar haberimizde.

Geçtiğimiz günlerde vizyona giren Dune, kısa süre içerisinde dünya genelinde oldukça yoğun bir ilgi ile karşılaştı. Bilim kurgu filmi Türkiye'de de yoğun ilgi gördü. Öyle ki 22 Ekim 2021 tarihinde vizyona giren yapım, ülkemizde en çok izlenen film olmayı başardı.

Dune 2 Çıkış Tarihi Duyuruldu

Hem sinemalarda vizyon giren hem de HBO Max isimli dijital yayın platformu üzerinden yayımlanan bilim kurgu filminin elde ettiği büyük başarının ardından önemli bir karar alındı. Warner Bros ve Legendary Pictures, Dune'un devam filmini duyurdu.

Legendary Pictures isimli stüdyo tarafından yapılan açıklamada, "Yolculuğa devam etmek için heyecanlıyız" ifadelerine yer verildi. Dune 2'nin Ekim 2023 tarihinde vizyona gireceği belirtildi. Dolayısıyla devam filmini izlemek için uzun bir süre beklememiz gerekiyor.

Dune: Çöl Gezegeni filminin sonbahar mevsiminde vizyona girmesi gerekiyordu ancak Warner Bros, yeni tip koronavirüs salgını nedeni ile filmin çıkış tarihini ertelemişti.

Dune Oyuncuları

Timothée Chalamet (Paul Atreides)

Rebecca Ferguson (Jessica Atreides)

Zendaya (Chani)

Oscar Isaac (Leto Atreides)

Jason Momoa (Duncan Idaho)

Stellan Skarsgard (Vladimir Harkonnen)

Stephen McKinley Henderson (Thufir Hawat)

Josh Brolin (Gurney Halleck)

Javier Bardem (Stidgar)

Sharon Duncan-Brewster (Dr. Liet Kynes)

Chang Chen (Dr. Wellington Yueh)

Dave Bautista (Rabban Harkonnen)

David Dastmalchian (Piter de Vries)

Babs Olusanmokun (Jamis)

Golda Rosheuvel (Shadout Mapes)

Senarist kadrosunda Eric Roth, Jon Spaihts ve Denis Villeneuve'in yer aldığı filmin yönetmenliğini Denis Villeneuve üstlendi. Bilim kurgu türündeki yapımın müziklerini ise Hans Zimmer yaptı.

Filmin oyuncu kadrosunda Jason Momoa, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Stephen McKinley Henderson gibi isimler bulunuyor. Momoa, daha önce Aquaman, Game of Thrones, Frontier, Braven ve Sweet Girl gibi yapımlarda yer almıştı.

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