Dune 2 Fragmanı Yayınlandı: Ne Zaman Çıkacak?

Ünlü bilim kurgu yönetmeni Dennis Villeneuve tarafından yönetilen ve başrollerinde Timothée Chalamat ile Zendaya'nın yer aldığı Dune: Part 2'den ilk tanıtım fragmanı geldi.

Ülkemizde Dune: Çöl Gezegeni ismiyle çıkış yapan ve sinemaları kasıp kavuran film, ikinci bölüm ile 2023 yılında beyaz perdelere dönmeye hazırlanıyor.

Dune: Part 2 Tanıtım Fragmanı

Ünlü yazar Frank Herbert'ün aynı isimli bilim kurgu-fantezi eserinden uyarlanan Dune, ilk olarak beyaz perdeye aktarılmasından 38 yıl sonra Blade Runner: 2049 ve Geliş gibi filmlerle tanıdığımız Dennis Villeneuve tarafından yeniden seyirciyle buluşmuştu.

Gişede gayet yüksek sonuç olan büyük bütçeli yapım, altı kitaplık serinin başlangıç kitaplarını ele alıyor. 2 Mayıs tarihinde ilk ilk afişi paylaşılan filmin 3 Kasım tarihinde beyaz perdeyle yeniden buluşması bekleniyor.

Dune Part 2 Konusu

Atreides ailesinin mirasçısı konumunda olan Paul Atreides, Baron Harkonnen'in Dune gezegenine saldırısı sonrasında yerel halk Fremenler bir araya gelmiş ve Zendaya tarafından canlandırılan Chani ile tanışmıştır.

Fremen tarafından kutsal önder olarak görülen Kwisatz Haderach kaderini gerçekleştirmek üzere yola çıkan Paul Atreides'in karşısında bu sefer Padişah İmparator Shaddam IV yer alacaktır.

Dune Part 2 Oyuncuları