Dünya 6 Trilyon Dolarlık Siber Saldırı için Önlem Alıyor!

2021 yılında dünyamızda yaklaşık 6 trilyon dolarlık bir siber saldırı gerçekleşebilir. Uluslararası şirketler, finans kuruluşları ve hükümetler gerçekleşmesi beklenen siber saldırı için adeta seferberlik ilan etmiş durumda.

İnternet maalesef göründüğü gibi güvenli değil. Günde on milyonlarca veri internet üzerinden paylaşılmakta. Cybersecurity Ventures isimli güvenlik şirketi yaptığı araştırmalarda siber güvenlik suçlarının dünya ekonomisine sadece 2015 yılındaki maliyetinin 3 trilyon ABD doları seviyesinde olduğunu söyledi. Şirket açıklamasının devamında 2021 yılında siber güvenlik suçlarının dünya ekonomisine toplam maliyetinin 6 trilyon dolara çıkmasının beklendiğini söyledi.

Her 40 Saniyede Bir Şirketin Veri Merkezi Kilitleniyor

Dünyada teknolojinin gelişmesi ile birlikte şirketlerin korkusu daha da artmaya başladı. Ransomware isimli fidye yazılımı ile bankaların veri merkezlerine siber saldırılar yapılıyor. Cybersecurity Ventures yaptığı araştırmalarda dünyada her 40 saniyede bir şirketin veri merkezinin fidye yazılımları tarafından kilitlendiğini söyledi. Şirket bu yılın sonunda her 14 saniyede dünyada bir şirketin fidye yazılım riski ile karşılaşacağını tahmin ettiğini belirtti.

Son dönemde, NATO için siber savunmayı geliştirmek öncelikli bir konu haline geldi. NATO'nun siber savunma alanındaki en kapsamlı tatbikatı olarak bilinen Siber Koalisyon Tatbikatı'nın 11'incisi de Kasım 2018'de Estonya'da gerçekleştirildi. Tatbikatın temel amacının, NATO'nun kendi ağını ve üyelerin ulusal ağlarını olası tehditlere karşı koruma kabiliyetini geliştirmek olarak belirlendi.

AB’nin gelecekteki bütçesinde, siber savunma imkanlarının yeni ekipman ve altyapı yatırımlarıyla güçlendirilmesi için 2 milyar avro kaynak ayrılması planlanıyor. Rusya da interneti yerelleştirmek için yaklaşık 20 milyar rublelik bir bütçe ayırdı. Rusya'da İnternetin kesilerek yapılacağı deneylerin 1 Nisan'dan önce gerçekleştirilmesi beklenmekte.

ABD'nin küresel siber operasyonlarında önemli bir artış yapması beklenmekte. İngiltere hükümeti siber saldırılar için 1,9 milyar sterlin yatırım yaptığını açıkladı. Dünyadaki tüm ülkelerde siber saldırıların önüne geçilmesi için çalışmalar hakim.

Sizler ülkelerin siber saldırılar için önlem alması hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz!