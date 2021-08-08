Çevre Tarihçisinden Korkutan Uyarı: Dünya Ateş Çağına Giriyor

Temmuz ayından bu yana dünyanın çeşitli noktalarında başlayan yangınlar yüzünden Dünya Ateş Çağına giriyor olabilir. ABD’li çevre, keşif ve özellikle yangın tarihi hakkında uzman isim olan Profesör Stephen Pyne, orman yangınları için yeni nesil önlemlere işaret ediyor.

Arizona Eyalet Üniversitesinde çevre tarihi, keşif tarihi ve özellikle yangın tarihi konusunda uzmanlaşmış bir profesör olan Stephen Pyne, hem Akdeniz'de hem de dünyanın geri kalanında yaşanan orman yangınlarını işaret ederek korkutan uyarıyı yaptı. Pyne'e göre bu yangınların sayısı zamanla artacak ve üst düzey harcamalar yapılsa dahi kolayca söndürülemeyecek.

Arizona Üniversitesi onursal profesörü olan Stephen Pyne, son makalesinde orman yangınlarına yer verdi. Makalenin detaylarında insanoğlunun iklim değişikliğini daha da hızlandırdığını ve enerji hatları ile fosil yakıtlar yüzünden yangınları tetiklediğini dile getirdi.

Dünya Ateş Çağına Giriyor Açıklaması Korkuttu

"İnsanlık dünyayı yangınlarla şekillendiriyor, ekoloji çoktan değişti" ifadelerini kullanan Profesör Stephen Pyne, yangınların artarak devam etme olasılığının yüksek olduğunun altını çizdi. Pyne'e göre orman yangınları da dahil olmak üzere bir dizi yangının, yeryüzündeki değişim tamamlanmadan sona ermemesi gerekiyor.

Pyne ayrıca Akdeniz yıllardır bu kadar büyük yangınların çıkmadığını, bu yangınlarda insan hatasının kritik rol oynayabileceğini dile getirdi. Pyne, Ateş Çağı adını verdiği bu dönemde yangınla mücadelede klasik yöntemlerin değiştirilmesine işaret etti. Uzman isme göre arazi ve ormanlarla ilgili uzun dönemli planlama yapılmalı, yanan bölgelerin yerleşim yeri ve tarım alanlarından uzaklaştırılması için ek yöntemler geliştirilmeli.

Pyne bu kadar yüksek riskli orman yangınların kolayca kontrol edilemeyeceği için alevlerin önceden belirlenen yollardan ilerlemesine izin verilmesini öneriyor. Çevre tarihçisi, yanan alanlarda farklı türlerde ağaçların mozaik oluşturacak şekilde dikilmesinin de alevlerin kontrol edilme olasılığını arttırdığını söylüyor.

Yanan Bölgeler Tekrar Nasıl Yeşillendirilecek?

Yanan bölgeler tekrar nasıl yeşillendirilecek sorusu son zamanlarda merak uyandırdı. Uzman isimler, Ege ve Akdeniz bölgelerinde yanan ormanların tekrardan nasıl ağaçlandırılması gerektiğini aktardı. Yanan kızılçam ağaçları yerine başka tür ağaçların dikilmesi şimdilik doğru görünmüyor.

Prof. Dr. Meral Avcı, kızılçamın Türkiye topraklarında uzun yıllardır olduğunu ve Akdeniz bölgesinde binlerce yıldır yaşadığını aktardı. Prof. Dr. Avcı'ya göre ağaçlandırma konusu uzmanlara bırakılmalı.