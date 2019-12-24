Dünya Avuçlarınızda! - Western Digital My Passport SSD İnceleme

Avuç içine sığabilen Western Digital My Passport'a yakından bakıyoruz. Western Digital My Passport SSD'yi sizler için inceliyoruz.

İnceleme videomuza geçmeden önce dilerseniz Western Digital My Passport SSD'nin teknik özelliklerine bir göz atalım. Western Digital My Passport SSD, USB Tip-A ve USB Tip-C bağlantı portları ile uyumlu olarak çalışmakta. USB Tip-C ile birlikte 515 MB/sn'ye kadar hızlara ulaşılabilmekte.

WD Backup yazılımı sayesinde disk otomatik olarak yedeklenebilmekte. Kutudan çıkarır çıkarmaz kullanılabilen Western Digital My Passport SSD, 1.98 metre yükseklikten düşmelere dayanabilmekte. Dilerseniz lafı çok fazla uzatmadan Western Digital My Passport SSD inceleme videomuza geçelim.

Hemen aşağıdan Western Digital My Passport SSD inceleme videomuza ulaşabilir ve Western Digital My Passport SSD hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

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