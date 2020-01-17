Dünya Benzeri Bir Gezegen Keşfedildi

Alpha Centauri yıldız sisteminden veri inceleyen bilim insanları, güneşe en yakın yıldızın etrafında dönen ikinci Dünya benzeri bir gezegen keşfettiklerini açıkladılar.

Proxima c adı verilen bu yeni gezegen, Dünya'nın kendisinden en az 6 kat daha büyük. Bu nedenle yeni gezegen aynı zamanda “Süper Dünya” olarak da anılıyor.

17 yıllık verilerin analizi sonucu keşfedilen gezegen, bilim insanlarına başka bir yıldız sistemi üzerinde çalışmak için zengin bir fırsat sunuyor. Bilim insanları tarafından gezegenin keşfi, gezegen sistemlerinin yıldızların nasıl oluştuğunu ve evrimleştiğini daha iyi anlamamıza yardımcı olabilecek nitelikte.

Yaşanacak Yeni Bir Gezegen

Yaşamak için elverişli olabileceği tahmin edilen gezegenin etrafındaki yörünge modelinin donmuş olma ihtimalinden dolayı, yakın zamanda gezegende yaşam olması beklenmiyor. Proxima Centauri kırmızı cücesinden gelen bu gezegenin yörüngelerinin, gezegenin atmosferine zarar vermiş olabileceği de tahmin ediliyor. Yakın zamanda yaşam olamayacağının bir diğer nedeni ise gezegenin kendi etrafında bir turunu, Dünya zamanıyla beş yıldan biraz daha uzun bir sürede tamamlaması şeklinde belirtiliyor.

Tüm bunların yanı sıra gezegende “yaşanabilir bölge” de bulunuyor. Gezegen yüzeyinde su olmasının ihtimalinin çok yüksek olduğunu belirten bilim insanları, keşfedilen bu “Süper Dünya”da hayatın sürdürülüp sürdürülemeyeceğini merak ediyor.