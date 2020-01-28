Dünya Büyük Bir Gök Taşı Tehlikesi ile Karşı Karşıya!

Geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan astronomi ve uzay bilimleri uzmanı Dave McKee, dünyamızın karşı karşıya olduğu bazı tehditlerin altını çizdi.

'Bilmediklerimizden Korkmamız Gerek'

Güncel durumda ulaştığımız teknoloji ile birikte gezegenimizin etrafında neler olup bittiğini anlayabilecek ve bunlara yönelik hazırlıklar yapabilecek bir seviyeye ulaştık. Nitekim NASA, etrafımızda bulunan gök cisimlerini tespit etme konusunda yüzde 90 oranlarında bir başarı yakalıyor.

Konu hakkında bir açıklama yapan McKee yaşanabilecek potansiyel bir sorunun bildiklerimizden değil, bilmediklerimizden geleceğini vurguladı. NASA'nın başarı oranı, güncel durumda her on cisimden birini ıskalıyor. NASA tarafından yapılan açıklamalara göre gezegene son verecek büyüklükte bir cismin çarpma olasılığı çok küçük bir ihtimal (1/300.000) olsa da, sonuç olarak imkansız değil.

Örneğin 2013 yılında Rusya sınırlarına düşen bir gök cismi binden fazla insanın yaralanmasına yol açmıştı. Üstelik bu gök cisminin genel anlamda pek de büyük olmadığını ve yalnızca 20 metre olduğunu vurgulayalım. Bu cisim de gezegenimize çarpana kadar fark edilememişti.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce bu sorun için yeteri kadar çalışma yapılıyor mu? Hemen aşağıda bulunan yorumlar sekmesinden görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz.