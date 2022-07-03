Dünya'ya Çarpması Muhtemel Asteroitle İlgili Yeni Gelişme Ortaya Çıktı

Bu hafta, asteroit etkilerinin Dünya'ya yönelik riskleriyle ilgili önemli bir gün olan Asteroit Günü gerçekleşti ve Avrupa Uzay Ajansı olayı bazı iyi haberlerle kutladı. Gezegenimiz için en tehdit edicilerden biri olarak listelenen Asteroit 2021 QM1, Dünya'ya çarpmayacak. İlk olarak geçen yıl gözlemlenen asteroitin Nisan 2052'de gezegenimze çarpabileceği düşünülüyordu ancak son analizler bizi güvenli bir şekilde ıskalayacağını gösteriyor.

Asteroit 2021 QM1, ilk olarak Ağustos 2021'de Lemmon Dağı gözlemevi tarafından tespit edildi ve varlığı diğer teleskoplardan yapılan birkaç takip gözlemiyle doğrulandı.

ESA'nın Gezegensel Savunma Başkanı Richard Moissl yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bu erken gözlemler bize asteroidin yolu hakkında daha fazla bilgi verdi ve biz de bunu geleceğe yansıttık. Güneş etrafındaki gelecekteki yollarını görebiliyorduk ve 2052'de Dünya'ya tehlikeli bir şekilde yaklaşabilirdi. Asteroiti ne kadar çok gözlemlersek, riski de o kadar büyük hâle geldi."

Gelecekte Daha Fazla Asteroitle Uğraşmak Zorunda Kalabiliriz

Tabii bu süreçte bir endişe daha vardı. Sadece gelecekteki bir çarpışma mümkün görünmekle kalmadı, aynı zamanda asteroit 2021'in sonraki aylarında da güneşe yaklaştı ve güneşin parlaklığı, asteroiti birkaç ay boyunca tekrar görmenin imkânsız olduğu anlamına geliyordu. Asteroit Dünya'dan uzaklaşıyordu, bu yüzden gökbilimciler tekrar tespit edemeyecek kadar uzaklaşmadan önce onu gözlemlemek için hızlı hareket etmek zorunda kaldılar.

Yeni gözlemler Asteroit 2021 QM1'in artık gezegenimiz için tehdit olmadığını ortaya koyuyor. Bu insanlık için iyi bir haber ve asteroit uzay ajansının risk listesinden çıkarıldı. Tabii daha kötüsünü merak ediyorsanız şu anda listede 1.377 başka asteroit var, bu yüzden gelecekte gezegen savunma sistemlerine ihtiyacımız olabilir.