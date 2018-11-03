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  4. Dünya’da Karaların Sadece Yüzde 23’ü El Değmemiş Durumda

Dünya’da Karaların Sadece Yüzde 23’ü El Değmemiş Durumda

Dünyada İnsan Eli Değmeyen Karalar
Mertcan Aytar
Mertcan Aytar - | İnternet

ScienceDaily’de yer alan bilgilere göre, çevre bilimciler dünyadaki karalar ve denizler üzerinde yeni bir araştırma yaptı. Araştırmada el değmemiş olarak nitelendirilebilecek bölgelerin hassas ölçekli haritası çıkarıldı.

Haritadaki verilere bakıldığında, Antarktika hariç dünyanın geri kalan kısmının insan eylemlerinin doğrudan etkisine maruz kaldığı açıkça görülüyor. Çevre bilimcilere göre bu durum, dünyada kara parçalarının artık sadece yüzde 23'üne el değmemiş denebileceği anlamına geliyor.

Uzmanlara göre dünyada el değmemiş az sayıdaki bu bölgeler, iklim değişikliğine karşı tampon bölge olarak işlev görüyor. Ancak el değmemiş bölgelere ait oranın her geçen gün azalmasının oldukça tedirgin edici olduğu belirtiliyor.

Çevre bilimciler, karada ve denizde el değmemiş bölgelerin yüzde 70'ine sahip olan Rusya, Kanada, Avustralya, ABD ve Brezilya'nın, vahşi doğanın koruma altına alınması konusunda çok önemli rolleri olduğuna dikkat çekiyor.

Hafta başında Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) tarafından yayımlanan bir başka raporda ise, birçok hayvan türünün yok olmasının başlıca sebebinin insanlar olduğu net bir şekilde ortaya konuluyor. Raporda, 1970-2014 yıllarında yerküre üzerinde memeliler, balıklar ve sürüngenler dahil olmak üzere hayvanların yüzde 60'ının yok olmasına insanların sebep olduğu belirtiliyor.

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