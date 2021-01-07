Dünya Artık Daha Hızlı Dönüyor! Bir Gün 24 Saat Değil mi?

Dünya daha hızlı dönüyor olabilir mi? Uluslararası Dünya Rotasyonu ve Referans Sistemleri Servisi'nde çalışan bilim insanları, son çalışmaya dayanarak Dünya'nın daha hızlı döndüğünü düşünüyor.

Daily Mail'e göre gezegen 50 yılda olduğundan daha hızlı döndüğü için bir günün 24 saatten daha kısa olduğuna inanıyorlar. Geçen yıldan bu yana tam bir gün 24 saatten daha az sürüyor olabilir.

Dünya daha hızlı dönüyor: İşte son 50 yılın en kısa günü

Bilim insanlarının 1960'larda kayıt tutmaya başlamasından bu yana en kısa gün 19 Temmuz 2020 tarihiydi. Araştırmacılara göre tam 24 saatten 1.4602 milisaniye daha kısaydı.

Bu, on yıllardır Dünya'nın bir dönüşü tamamlamasının 24 saatten biraz daha uzun sürdüğünü gösteren önceki kayıtları yalanlar nitelikte.

Uluslararası Dünya Rotasyonu ve Referans Sistemleri Servisi (IERS), geçtiğimiz yılın Temmuz ayından dolayı dünyanın resmi zaman işleyişine "artık saniye" eklenmeyeceğini duyurdu.

Bilmeyenler için; artık yıllar gibi, artık saniyeler de zamanın ayarlanmasında önem teşkil ediyor. Paris merkezli IERS'deki zaman ayarlamaları, 1970'lerden bu yana 27 güne artık saniye ekledi. Uzmanlar, atomik zamanı Güneş zamanına göre ayarlıyorlar ve böylece uydularla veya iletişim ekipmanlarıyla senkronize sağlanabiliyor.

Artık saniyeler her zaman Haziran veya Aralık ayının son gününde eklendiğinden dolayı bir sonraki olası artık saniye günü 30 Haziran 2021'i işaret ediyor.

Science Advances'ta yayınlanan bir 2015 araştırması, Dünya'nın daha hızlı dönüşünün arkasındaki nedenin küresel ısınma olabileceğini öne sürüyor. Buzulların erimesi, gezegenin kendi ekseni üzerinde daha hızlı dönmesine neden oluyor.

Bilim insanlarına göre günler 24 saatten ortalama 0,5 saniye daha kısa. Zaman farkı yalnızca atom düzeyinde fark edilmesine rağmen, uzmanlar uzun vadeli etkisinin önemli olabileceğini söylüyor.

Dünya zamanını ayarlayan araştırmacılar, değişikliği hesaba katmak ve zaman akışını Dünya'nın dönüşüyle ​​aynı hizaya getirmek için zamandan bir saniyenin silinip silinmeyeceğini tartışıyorlar. Araştırmacıların "negatif artık saniye" dedikleri bu durum, artık saniye etkisini ortadan kaldırabilir.

Ulusal Fizik Laboratuvarı'nda kıdemli bir araştırma bilimcisi olan Peter Whibberley The Telegraph'a verdiği demeçte, "Dünyanın dönüş hızı daha da artarsa, negatif bir saniyeye ihtiyaç duyulması olası. Ancak bunu yapıp yapmayacağımız söylemek için henüz çok erken." ifadelerini kullandı.