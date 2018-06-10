Dünya Dışı Yaşam İhtimalini Kuvvetlendiren Keşif

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA)’nın yeni keşfi, Dünya dışında yaşam olması ihtimalini bir hayli arttırıyor. Gökbilimciler, Alpha Centauri'deki yıldızlardan 2'sinin çevrelerine canlı yaşamını engelleyecek ölçüde radyasyon yaymadığını, dolayısıyla bu 2 yıldızın çevresindeki gezegenlerde canlı yaşamın varlığının mümkün olabileceğini keşfetti.

NASA’dan yapılan açıklamada, Chandra X-Işını Teleskobu ile yapılan gözlemlerde, Dünya'dan 4 ışık yılı (40 trilyon kilometre) uzaklıktaki Alpha Centauri sistemindeki yıldızlardan Alpha Centauri A ve Alpha Centauri B'nin, çevrelerine canlı yaşamına engel olacak düzeyde yoğun bir radyasyon yaymadıkları ifade edildi.

Chandra X-Işını Teleskobu'nun 2005 yılından bu yana her 6 ayda bir yaptığı gözlemler sonucunda, Güneş'le aynı yaşta ve büyüklükte olan Alpha Centauri A'nın Güneş'le aynı miktarda radyasyon yaydığı tespit edilirken, Güneş’e benzer ancak daha küçük ve solgun bir yapıda olan Alpha Centauri B'nin ise Güneş'ten 5'te 1 oranında daha fazla radyasyon yaydığı tespit edildi. NASA uzmanları bu radyasyon miktarlarının, her 2 yıldızın yörüngesinde yer alabilecek olası gezegenlerde canlı yaşamını mümkün kılabileceğine dikkat çekti.

Alpha Centauri sistemi, A ve B yıldızları dışında "Proxima" olarak bilinen 3'üncü bir yıldıza daha ev sahipliği yapıyor. Güneş Sistemi dışındaki Dünya'ya en yakın yıldız konumunda olan Proxima, Dünya'ya ulaşan radyasyon miktarının 500 katı kadar radyasyon yaydığından, bu yıldızın çevresinde canlı yaşamının ortaya çıkmasının mümkün olamayacağı öngörülüyor. Çünkü büyük miktarlardaki radyasyonun, gezegenlerin koruyucu atmosferlerini yok ederek canlı yaşamının oluşmasına en baştan engel olacağı belirtiliyor.

Nobel ödüllü Hint asıllı Amerikan astrofizikçi Subrahmanyan Chandrasekhar'ın adını taşıyan Chandra X-ışını Teleskobu ile 1999 yılından bu yana Dünya yörüngesinde uzay gözlemlerine devam eden bilim adamları, Alpha Centauri'deki yıldızların çevresinde canlı yaşamına uygun ortamları olabilecek gezegenleri henüz keşfedebilmiş değil.